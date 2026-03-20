САЩ подготвят златна колекционерска монета с лика на Доналд Тръмп

Федерална комисия по изкуствата, съставена от членове, назначени от Доналд Тръмп, одобри в четвъртък единодушно възпоменателна златна монета с неговия лик – част от серия монети, които Американският монетен двор планира да изсече в чест на 250-годишнината на САЩ тази година, съобщава Ройтерс.

24-каратовата златна монета е най-новият опит на Тръмп и съюзниците му да поставят името на президента върху сгради, правителствени програми и американската валута, откакто вторият му мандат в Белия дом започна през януари 2025 г.

По време на презентация на представител на Американския монетен двор пред Комисията по изящни изкуства дискусията се е насочила към това какъв диаметър трябва да има 24-каратовата монета – до три инча (7,6 см).

Чембърлейн Харис, съветник в Белия дом, която Тръмп назначи в комисията тази година, заяви, че Тръмп би предпочел монетата да бъде възможно най-голяма.

„Колкото по-голяма, толкова по-добре“, заяви тя, малко преди монетата да бъде одобрена от целия състав на комисията.

Американският монетен двор ще определи окончателните размери на монетата. Тръмп вече е одобрил дизайна и се очаква министърът на финансите Скот Бесънт да разпореди монетата да бъде изсечена.

На монетата ще бъде изобразен строго изглеждащият Тръмп, наведен над бюро и гледащ напред. Тя е базирана на фотография, изложена в Националната портретна галерия във Вашингтон.

Белият дом е препратил въпросите на Ройтерс към Министерството на финансите.

„С наближаването на 250-годишнината ни сме развълнувани да подготвим монети, които олицетворяват вечния дух на страната ни и демокрацията, и няма по-емблематичен образ за лицевата страна на такива монети от този на нашия действащ президент Доналд Дж. Тръмп“, заяви държавният касиер Брандън Бийч в изявление пред Ройтерс.

Американският монетен двор не е отговорил веднага на искането за коментар.

Златната монета с Тръмп предизвика критики от страна на някои демократи и членове на друга федерална комисия по изкуствата.

„Монарсите и диктаторите поставят лицата си върху монети, а не лидерите на демокрацията“, заяви Джеф Мъркли, сенатор от Демократическата партия.

„Решението на администрацията на Тръмп да постави лицето му върху възпоменателна монета е най-новото му усилие да изопачи значението на 250-годишнината на Америка.“

Администрацията на Тръмп предложи и друга монета от 1 долар с образа на Тръмп, която би влязла в обращение тази година.

Доналд Скаринчи, член на надпартийния Граждански консултативен комитет по монетното дело, обаче заяви, че монетата от 1 долар би представлявала явно нарушение на закона, който забранява изображението на действащ или бивш президент да фигурира върху монета от 1 долар до изтичането на три години след смъртта му.

Съществува обаче потенциална вратичка, що се отнася до златната монета, защото за разлика от монетата от 1 долар, която би била в обращение, златната монета е колекционерска, която не е в обращение.

Скаринчи заяви, че съгласно закона както неговата комисия, така и Комисията по изящните изкуства трябва да одобряват всички монети.

„Но все пак очакваме напълно те да продължат напред и да отсекат и двете монети“, каза Скаринчи.

Откакто се върна в Белия дом през януари 2025 г., Тръмп е дал името си на известни сгради във Вашингтон, на планирана серия военни кораби на Военноморските сили, на визова програма за богати чужденци, на управляван от правителството сайт за лекарства с рецепта и на федерални спестовни сметки за деца.