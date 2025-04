„Minecraft: Филмът“ продължава да владее боксофис класацията в Северна Америка

След само две седмици по кината „Minecraft: Филмът“ вече е най-касовото заглавие на Холивуд за 2025 г., съобщава Associated Press.

Адаптацията на видеоиграта на Warner Bros. удължи силния си дебют и през втория уикенд, генерирайки продажби от билети за 80,6 млн. долара, според оценки на студиото в неделя. В световен мащаб приходите от филма бързо надхвърлиха 550 млн. долара.

След като удвои очакванията с глобалния си дебют за 300 млн. долара, „Minecraft: Филмът“ продължава да привлича публика, за разлика от всеки друг конкурент тази година. Приходите от филма, режисиран от Джаред Хес и с участието на Джак Блек и Джейсън Момоа, се свиха със само 50% във втория си уикенд по кината в САЩ и Канада – впечатляващо задържане след такъв голям дебют.

Въпреки че критиците не одобриха особено филма (оценка от 46% fresh в Rotten Tomatoes), „Minecraft: Филмът“ се хареса на киноманите, които все по-често се насочват към високобюджетни адаптации на видеоигри. Мненията на публиката бяха малко по-добри (B+ в CinemaScore).

„Minecraft: Филмът“ е копродукция на Warner Bros. и Legendary Entertainment на стойност 150 млн. долара и помогна – поне засега – за съживяването на посещенията в киносалоните след мрачното начало на годината. Според Comscore общите продажби на билети са били два пъти по-високи от тези през същия уикенд на 2024 г. Преди появата на „Minecraft“ приходите от боксофиса изоставаха с 11% от миналогодишните, но сега на практика са се изравнили. Според Comscore приходите за 2025 г. все пак още изостават с 31% от тези за 2019 г.

Нито една от новите премиери през уикенда – The King of Kings на Angel Studios, „Аматьорът“ на Walt Disney Co, „Смъртоносно известир“ на Universal Pictures или Warfare на A24 – не успя да застигне „Minecraft“, но няколко филма надминаха очакванията.

The King of Kings, анимационен разказ за живота на Исус, насочен към християнската аудитория, зае второ място с приходи за 19,1 млн. долара. Филмът, слабо базиран на детската книжка на Чарлз Дикенс, включва звезден актьорски състав начело с Оскар Айзък, Кенет Брана и Ума Търман.

Със завидната оценка А+ CinemaScore от публиката, The King of Kings вероятно ще се възползва от предстоящата седмица преди Великден. Третата част на телевизионната поредица на Fathom Entertainment The Chosen: Last Supper също се очаква да привлече християнската аудитория. Лентата стартира с приходи за 6,2 млн. долара.

„Аматьорът“, продукция на 20th Century с Рами Малек в ролята на криптограф от ЦРУ, който издирва убийците на жена си, дебютира с приходи за 15 млн. долара на вътрешния пазар и още 17,2 млн. долара в чужбина. Критиците смятат, че трилърът е странен избор за издигане към редиците на звездите за Малек, който е и продуцент. Продукцията на „Аматьорът“ струва 60 млн. долара.