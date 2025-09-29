Новият филм с Ди Каприо „Битка след битка“ оглави боксофис класацията в Северна Америка

„Битка след битка“ – широко аплодираната американска епопея на Пол Томас Андерсън, въртяща се около бунтове и съпротива, стартира с приходи за 22,4 млн. долара в Северна Америка през уикенда, съобщава Associated Press, позовавайки се на студийни оценки от неделя.

Ултрасъвременното произведение на Андерсън е голям залог за Warner Bros. С „Битка след битка“ студиото прави залог за над 130 млн. долара, че публиката ще дойде да гледа 170-минутната драма на един от най-прочутите автори в киното, както обикновено влиза в киното за филми от франчайзи или за супергерои.

Мнозина критици заявиха, че Андерсън е създал филма на годината. „Битка след битка“, с участието на Леонардо Ди Каприо, Теяна Тейлър и Шон Пен, е приветстван като филм, преливащ от много от политическите конфликти на съвремието. Анализаторите го определят като фаворит за „Оскар“ за най-добър филм на годината. Подпомогнат от притегателната сила на Ди Каприо, филмът генерира приходи за 26,1 млн. долара в чужбина.

Зрителите дадоха на лентата оценка А в CinemaScore. Това е много по-добре от оценките за предишните широко разпространявани филми на Андерсън, включително „Буги нощи“ („C“) от 1997 г., „Магнолия“ („C-“) от 1999 г. и „Гроги от любов“ („D+“) от 2002 г.

Въпреки че Андерсън е високо ценен, филмите му рядко оказват голямо влияние на бокс офиса. Най-големият му хит е „Ще се лее кръв“ от 2007 г., който събра 76,4 млн. долара в световен мащаб.

За Warner Bros. „Битка след битка“ е деветият филм тази година, който дебютира на първо място, повече от всяко друго студио. Този успех – с глобални продажби за 4 млрд. долара – включва някои освежаващо оригинални филми, които не винаги са намирали най-очевидния си път към кината.

Warners пусна „Грешници“ на Райън Куглър през април, а той събра 366,7 млн. долара в световен мащаб. „Битка след битка“ избра да не участва в обичайните есенни фестивали за престижни филми и беше прожектиран за първи път, докато повечето критици бяха във Венеция или Торонто. Все пак „Грешници“ и „Битка след битка“ вероятно ще бъдат фаворити за много от същите награди в предстоящия сезон.

Второ място зае „Къщата за кукли на Габи: Филмът“. Лентата на Universal Pictures, продуцирана от DreamWorks Animation, събра 13,5 млн. долара. Това е добър старт за филма с рейтинг G, базиран на дългогодишната поредица. „Къщата за кукли на Габи: Филмът“, чиято продукция е струвала 32 млн. долара, също получи оценка A+ в CinemaScore от зрителите.

След две седмици на върха на класациите, хитът на Sony Pictures и Crunchyroll „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ се смъкна на трето място. Той добави 7,1 млн. долара към своите приходи за 118,1 млн. долара, което е рекорд за аниме филм в Северна Америка.