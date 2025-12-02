Активисти инвеститори тласкат японска компания към продажби на Моне и Реноар

Под натиск от активисти инвеститори да увеличи възвръщаемостта, японска компания се обърна към своите художествени колекции, набирайки повече от 100 млн. долара чрез продажбата на картини на художници като Моне и Реноар, пише Bloomberg.

DIC Corp., производител на мастила и смоли, притежава известна колекция от творби, като някои от тях са изключително ценни. Миналия месец в Ню Йорк компанията продаде шедьовъра на Клод Моне от 1907 г. „Нимфеи“ за около 45,5 млн. долара на търг на Christie’s. Първоначалната оценка беше за цена между 40 и 60 млн. долара.

DIC продаде още седем картини, включително произведения на Марк Шагал и Пиер-Огюст Реноар, като общите приходи достигнаха около 106 млн. долара, според Christie’s. Търгът последва призивите на активиста инвеститор Oasis Management колекцията на DIC да бъде продадена, тъй като картините не са част от основния бизнес на компанията и са оказвали влияние върху представянето на акциите ѝ.

Много японски компании продават физически активи от баланса си като недвижими имоти, за да генерират печалба и да подкрепят отчетите за приходите си. Продажбата на арт колекцията на DIC вероятно има същата цел.

Тези действия са в съответствие с усилията на правителството и борсата да увеличат стойността за акционерите и да привлекат глобални инвеститори. Активистите се присъединяват към тази инициатива и настояват за промени в управлението, инвестициите или бизнес фокуса, като на тазгодишните общи събрания на акционерите активистите са подали рекорден брой предложения.

DIC затвори Мемориалния музей на изкуството Kawamura DIC през март и планира да отвори по-малко съоръжение в Ропонги, Токио, около 2030 г. В новия музей компанията смята да изложи седемте си картини на Марк Ротко - известния абстрактен художник от 20-ти век. Основателят и главен инвестиционен директор на Oasis Management Сет Фишър обаче се противопоставя на изграждането на нов музей, включващ картините на Ротко.

„Това е като да се създаде най-скъпата медитационна стая в света“, казва Фишър, чиято компания е вторият по големина акционер на DIC. „Това е неподходящ начин за използване на корпоративните активи“, добавя той.

Ръководителят на DIC Такаши Икеда заяви на пресконференция през март, че компанията планира да запази „Нимфеи“, заедно със седемте картини на Ротко.

„Положителният корпоративен имидж, изграден чрез показването на изкуство в продължение на десетилетия в музей, не може лесно да бъде заменен“, каза тогава той.

Попитан за решението картината на Моне все пак да бъде продадена, говорител на DIC заяви, че макар произведението да е едно от най-ярките в колекцията на компанията, тя е решила да го извади от нея, вземайки предвид своите отговорности както като бизнес, така и като притежател на изкуство.

Много големи японски компании - от производителя на гуми Bridgestone до компанията за напитки Suntory Holdings и петролната фирма Idemitsu Kosan - притежават художествени колекции и музеи. Но тези колекции обикновено са във фондации, което ги прави недостъпни за продажба.

Що се отнася до DIC, тя вече е надхвърлила целта си да генерира около 10 млрд. йени в брой до края на 2025 г. чрез първоначалната продажба на около 20 произведения на изкуството.