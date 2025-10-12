Warner Bros. е отхвърлила офертата за придобиване от Paramount

Warner Bros Discovery е отхвърлила първоначалното предложение за поглъщане от Paramount Skydance като твърде ниско, съобщават запознати с въпроса източници, цитирани от Bloomberg.

Warner Bros. е отхвърлила предложението на Paramount за около 20 долара на акция през последните седмици, съобщиха източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като въпросът е от частен характер.

Paramount, ръководена от Дейвид Елисън, има няколко варианта в стремежа си към Warner Bros., включително увеличаване на офертата, обръщане направо към акционерите или намиране на допълнителна подкрепа чрез финансов партньор, добавиха те.

Дейвид Фарбър от CNBC съобщи миналата седмица, че компаниите водят преговори за сделка, но не са постигнали съгласие за цената и Paramount може да оповести офертата си пред акционерите, за да окаже натиск върху Warner Bros.

Книжата на Warner Bros. затвориха в петък на цена от 17,10 долара на акция, което дава на компанията пазарна стойност от 42,3 млрд. долара. Цената на акциите на Paramount достигна 17 долара на акция, което ѝ дава стойност от 18,6 млрд. долара.

Елисън, който е син на милиардера Лари Елисън, пое Paramount, компанията майка на CBS, Nickelodeon, MTV и едноименното киностудио, през август, след като приключи сливане на стойност 8 млрд. долара с неговата филмова продуцентска компания Skydance Media.

Paramount води преговори с алтернативния мениджър на активи Apollo Global Management за подкрепа на офертата ѝ, съобщи Bloomberg миналата седмица.

Елисън заяви на конференцията Bloomberg Screentime миналата седмица, че не може да коментира конкретно Warner Bros., но се изказа в подкрепа на повече сливания в индустрията.

Warner Bros. планира да се раздели на две компании – едната, съсредоточена върху кабелната телевизия, а другата върху стрийминг и студия, в сделка, която се очаква да бъде финализирана следващата година.

Изпълнителният директор на Warner Bros. Дейвид Заслав вярва, че може да получи стабилна премия за бизнеса си със стрийминг и студия, след като те бъдат отделени от натоварените с дългове кабелни мрежи, съобщи Bloomberg News по-рано. За да сключи сделката, Елисън ще трябва да го убеди, че не пропуска възможност за печалба, ако продаде преди това да се случи.