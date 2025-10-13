Краят на една ера: Музикалните канали на MTV ще бъдат спрени в Европа

Идва краят на една епоха за онези, които са прекарали незабравими моменти от детството си в очакване да видят най-новото музикално видео, нетърпеливи да гледат класациите и да се потопят във всичко от поп културата и модата, което MTV предлагаше.

Развлекателният гигант Paramount Global съобщи тъжната новина, че след 44 години непрекъснато излъчване една културна институция ще бъде окончателно закрита до 31 декември 2025 г., предава Euronews.

Ще бъдат спрени пет обичани канала: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Първо те ще бъдат изключени във Великобритания и Ирландия, след което и във Франция, Германия, Австрия, Полша, Унгария, Австралия и Бразилия.

Решението бива взето на фона на агресивни мерки за намаляване на разходите от Paramount Global и сливането със Skydance Media. Освен финансовите проблеми, този ход отразява и драстичната промяна на зрителите и медиите през последните години, като музикалните фенове все по-осезаемо мигрират към дигитални опции.

Действително, социалните мрежи и стрийминг платформите представляват сериозна конкуренция и телевизионните канали вече не могат да се конкурират, въпреки че дълги десетилетия са предлагали усещане за общност, което сега е заменено от по-персонализирани начини за преживяване на музиката.

Закриването ще сложи край на попкултурно наследство, започнало в САЩ през 1981 г. Любопитен факт е, че първият клип, излъчен по MTV, е на песента Video Killed The Radio Star на The Buggles. MTV започва да се излъчва в Европа през 1987 г.

Брандът MTV ще продължи да съществува в САЩ, но с фокус върху реалити предавания, както и чрез дигитални платформи и емблематични събития. Въпреки това в последния ден на 2025 г. музикалната телевизия, каквато поколения от Стария континент са познавали, ще престане да съществува.