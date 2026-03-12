Spotify е изплатила рекордните 11 млрд. долара на музикалната индустрия през 2025 г., с което общата сума за 20 години на стрийминг гиганта достига почти 70 млрд. долара. В най-новия си доклад Loud & Clear обаче компанията се фокусира върху творците, които са генерирали тази обща сума, пише Variety.

Според доклада през 2025 г. повече от 13 800 творци са генерирали поне 100 хил. долара годишно само от Spotify – с почти 1400 повече спрямо предходната година.

В същото време повече от 1500 артисти са генерирали над 1 млн. долара от авторски права само в Spotify.

Още по-нагоре в класацията, 80-те най-популярни музиканти генерират по над 10 млн. долара годишно само от Spotify. Преди десет години най-популярният творец в Spotify за първи път достигна 10 млн. долара от авторски права за годината.

През 2025 г. творецът, нареждащ се на 100 хилядно място по най-високи доходи, е генерирал над 7300 долара от авторски права само от Spotify. През 2015 г. артистът на същата позиция е генерирал около 350 долара.

Въпреки тези впечатляващи цифри докладът излиза на фона на факта, че музиканти и по-специално автори на песни, които имат основателни проблеми с ниските плащания, получавани от стрийминг услугите. В този контекст обаче е важно да се има предвид, че Spotify – както повечето стрийминг услуги – плаща на притежателите на права, обикновено лейбъл и музикален издател, които след това разпределят парите на музиканти и композитори, след като вземат своя процент, подчертава Variety. Макар че от стрийминг икономиката има още много да се желае по отношение на възнагражденията на творците, вината не е изцяло на стрийминг услугите.

В тази връзка компанията заявява, че 2025 г. е отбелязала най-голямото годишно изплащане на авторски права в историята на Spotify, посочвайки, че през последните две години е изплатила приблизително 5 млрд. долара на издателите и организациите, представляващи автори на песни.

Компанията също така отбелязва някои международни пробиви.

През 2025 г. артисти от 75 различни държави са генерирали по над 500 хил. долара авторски възнаграждения в Spotify, което е увеличение спрямо 66 държави през 2024 г.

Освен това през миналата година песни на 16 различни езика са достигнали глобалната класация топ 50 на Spotify, което е повече от двойно пъти спрямо постижението през 2020 г.

Сред жанровете, генериращи по над 100 млн. долара годишно в Spotify, най-бързо растящите през 2025 г. са бразилският фънк (+36%), K-Pop (+31%), Trap Latino (+29%), Urban Latino (+27%) и регатон (+24%).