Мистерията около Банкси падна, но цените на творбите му може да тръгнат рязко нагоре

Наскоро бе разкрито, че загадъчният уличен художник Банкси е мъж на около 50 години от Бристол, Англия. Името му е Робин Гънингъм, според материал на Ройтерс, базиран на полицейски доклад за художника, в който той се е подписал с истинското си име.

Художникът частично унищожи най-известното си произведение – „Момиче с балон“, по време на търг през 2018 г., на който спечелилият наддаващ плати 1,4 млн. долара. Освен това рисува със спрей провокативни изображения на плъхове и протестиращи върху сгради по целия свят, пише Wall Street Journal. Той се постара и да запази анонимността си. След като преди почти две десетилетия вестник The Mail on Sunday първи заявява, че Банкси е именно Гънингам, художникът законно е сменил името си на Дейвид Джоунс, съобщава Ройтерс, отбелязвайки, че това е едно от най-разпространените имена в Англия.

Реакцията на света на изкуството: Хайде, стани известен. Вместо да подкопае мистиката около личността, разкритието всъщност може да даде на пазара ѝ така необходимия тласък, казват запознати от света на изкуството.

Колекционерът Питър Брант никога не е колекционирал Банкси заради фактора неизвестно, въпреки че е популярен с колекционирането на улични художници като Кийт Харинг – в момента той излага творби Харинг в галерията на фондацията, носеща неговото име, в Ню Йорк. В продължение на години Брант дори подозира, че художникът всъщност е Деймиън Хърст, чиито творби той купува, но добавя, че неясната идентичност на Банкси „е работила срещу него“.

„Трудно е да купите творба на някой, който се старае толкова много да не бъде разпознат, защото купувате легенда“, каза Брант. „Важно е да знаеш кои са те и как се развиват.“

Цените на творбите на Бански преминаха през наистина резки промени през последните години. Рекордната му цена е препродажбата за 25,4 млн. долара през 2021 г. на частично самоунищожилата се картина на момиче, посягащо към летящ балон, в Sotheby's, преименувана на Love is in the Bin (Любовта е в кошчето). Четиринадесет от 20-те му най-скъпи творби са продадени през 2021 и 2022 г. отчасти благодарение на интереса от страна на инвеститори в криптовалути, но оттогава нищо не е било продадено на търг за над 10 млн. долара, според базата данни за търгове Artdai.

Художници от Майк Уинкълман, по-известен като Бийпъл, до Марсел Дюшан, който създава няколко творби под псевдонима Rrose Sélavy, са приели псевдоними, когато творят изкуство, но пазарът има склонност да награждава яснотата – и колкото повече информация знае за личната история на един художник, толкова по-добре се чувстват колекционерите при закупуването, казва Жан-Пол Енгелен, директор в Acquavella Galleries в Ню Йорк.

Въпреки това светът на изкуството се наслаждава и на малко закачливост от време на време. Фактът, че Банкси е избрал да приеме обичайно име като Дейвид Джоунс, се приема добре сред ценителите на изкуството, защото това е рожденото име на Дейвид Боуи, а светът на изкуството се наслаждава на подобни културни препратки, кавза Енгелен. „Това е забавен жест на уважение.“

Компанията на Банкси – Pest Control Office, е отказала да потвърди или отрече заключението на Ройтерс, публикувайки изявление, в което се казва, че художникът „е решил да не коментира“. Множеството съобщения, оставени на Pest Control от The Wall Street Journal, са останали без отговор.

Не е ясно колко точно творби е създал Банкси, макар че дилърите оценяват творчеството му на хиляди. Според базата данни за изкуство Artnet творбите му, включително графики, са били продавани на търг близо 9000 пъти. Колекционерите са склонни да плащат по-висока цена за по-политическите му творби, например изображението, което той създаде на протестиращ, хвърлящ букет цветя вместо бомба, както и за преосмислените му шедьоври, включително езерото с водни лилии Show Me the Monet, в което има плаващи отпадъци и оранжев пътен конус.

„Банкси може да се възприема като бунтар, но той е станал част от утвърдения пазар на изкуство, така че колкото повече се знае за живота му, толкова по-добре“, казва Енгелен. „Това не намалява неговите артистични приключения.“

През последните няколко години цените на творбите му намаляват трайно на фона на общия спад на пазара. Дългогодишният дилър на Банкси Акорис Андипа казва, че преди пет години е продал други, запазени версии на „Момичето с балона“ за 4 млн. долара, но преди година творби от същата серия са се продаваха за 600 хил. долара. Оттогава търсенето леко се е повишило, като текущата цена на вторичния пазар за „Момичето“ се движи около 1 млн. долара, казва той.

Разкриването на самоличността на Банкси може да се отрази и на логистиката на художествените му проекти. Анонимността му беше начин да избегне арест от властите, тъй като често рисуваше със спрей върху обществени сгради и частни домове по начин, който може да бъде тълкуван като вандализъм, казва Андипа. Миналата година той нанесе с шаблон изображение върху историческа сграда на Кралския съд в Лондон, изобразяващо протестиращ, лежащ на земята и държащ окървавен плакат, докато съдия с перука се извисява над него, размахвайки чукчето като оръжие. По-късно произведението беше заличено.

Възможността му да твори свободно, без да бъде наказан като вандал от властите, може да бъде затруднена сега, след като е разпознаваем като Гънингам или Джоунс. Колекционерите, включително Брант, ще следят отблизо какво ще създаде Банкси следващия път, което може да промени и цените на аукционите за творбите на художника. „Ако следващото му произведение е добро, това ще засили стойността на по-ранните му анонимни творби“, казва Брант. „Ако не е, няма да стане така. “