Докога бизнесът ще остане "инертен" към развитието на спорта

Бизнесът в България в момента е изключително инертен към инициативи за развитието на спорта. Това мнение изрази Давид Давидов, президент на волейболен клуб "Левски", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Вероятно пазарът е достатъчно добре разпределен при големите корпоративни бизнеси, банки, телекоми, застрахователни компании. Епизодично имаме интерес от подкрепа от подобни сектори, което е жалко, защото разполагаме с продукти, със спорт, който може да бъде добър актив за тези организации да повишат най-малкото публичния си имидж като подкрепящ една добре представяща се сфера“, е мнението на Давидов.

Той посочи, че в момента има развитие на едно качествено поколение с волейболни успехи, като младите спортисти показват настройка за победители.

Според Николай Иванов, член на управителния съвет на Българска федерация по волейбол и главен координатор на националните ни отбори, екипната работа през годините на клубове, треньори, спортисти и федерация е в основата на усилията волейболистите да се подготвят добре и да се реализират.

През последните месеци националният отбор за девойки до 19 години стана световен шампион, юношите до 19 години са шести в света. Мъжкият отбор записа най-доброто си представяне в Лигата на нациите от създаването на този турнир, а солидно се представя и женският национален отбор.

За да може спортът да се развива в нужната посока, трябва и инфраструктура за спортните занимания на децата, а през годините тя е силно занемарена, е мнението на събеседниците. Те смятат, че са възможни още по-големи успехи, стига да има по-структурирана подкрепа на общините в развитието на спорта и по-голяма ангажираност от страна на бизнеса.

"Страдаме от хроничен дефицит на спортни съоръжения. Тук не говорим за модерни, а изобщо за съоръжения, в които млади състезатели могат да практикуват. Само един пример – в София последните 35 години няма нито една зала, която е нова и изградена за тренировъчни нужди", отбеляза Давидов.

По думите на Николай Иванов освен държавата, общините имат основна роля за изграждането на такива съоръжения, но макар те да имат добрата воля, много рядко се ангажират да направят такива проект. „Федерацията използва всяка възможност за работа с местните власти в тази насока и има добри примери от Разлог и Бургас“, добави той и отбеляза, че обикновено такива са местата, където има афинитет и традиции към волейбола и там „хората полагат усилия“.

Иванов съобщи, че Федерацията вече трета година развива програмата "С волейбол на училище", която среща много подкрепа на местно ниво. Той обаче напомни, че в България няма регламентирани стимули за бизнеси и инвеститори да подпомагат развитието на спортни съоръжения. „Държавата трябва да намери начини да подпомогне развитието на спорта в градове, които желаят това“, очаква Иванов и отбеляза, че българските отбори са в много силно конкурентна среда с държави и с топ отбори, които разполагат с милиони евро бюджет.

„В колаборация с партньори успяваме, но сме на ръба, каза още Иванов. – Убеден съм, че пътят е правилен, и ако получим достъп до по-големи ресурси, тези ресурси ще ги употребим по правилен начин и ще има тези резултати, които ги има сега. Те ще продължат и ще бъдат трайно натрупвани.“

Давидов смята, че подкрепата на общините би могла да бъде много по-структурирана и по-предвидима, ако има адекватно законодателство. „В момента няма унифициран подход на общините по отношение как и колко трябва да отделят за спорт в рамките на своите региони и нещата опират до решение на община, кмет и общински съвет индивидуално, което прави доста големи разлики в подхода по различните места. Там държавата най-вероятно има нужда да насочи усилия, за да има някакъв уеднаквен подход и принос на общините към развитието на спорта“, коментира президентът на волейболен клуб "Левски".

Давидов обърна внимание на факта, че в последните години в организацията на българския волейбол влизат хора, чийто основни занимания са основно извън спорта, и това, според него има позитивни ефекти. „Тяхното участие в работата на федерацията се свежда до това с какво могат да бъдат полезни. С това допълваме и колеги професионалисти от волейбола, които идват с управленски капацитет. Успяхме да постигнем една добра симбиоза между волейболна експертиза и бизнес и този резултат е в основата на позитивния имидж на Българската федерация по волейбол“, заяви Давидов.

Иванов смята, че работата с волейболистите в България не се отличава от това, което се случва в Полша, Италия или Франция, но има какво да се научи от тях и то за тази ангажираност на бизнеса към спорта. „Това е голямата разлика, според мен, между България и Западна Европа. В Западна Европа хора, бизнесмени, те искат да бъдат съпричастни към дадена организация – сами идват и търсят контакт“, даде пример той и пожела богати хора и много богати фирми да се ангажират с помощ, с която „ще оставят след себе си...“

Как се управлява Българската федерация по волейбол? Защо младите таланти правят трудно скока към професионалния спорт? По какъв начин звездите на волейбола помагат на младите спортисти? Защо трябва да се популяризира професията на треньора може да разберете, ако гледате видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.