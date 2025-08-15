Футболни трансфери за над 5 млрд. евро в Европа разпалват бум на частния дълг

Битката за таланти сред водещите футболни отбори в Европа разпалва пазар на дълг, при който трансферните такси на играчите се използват като обезпечение, пише Bloomberg.

С разходи за играчи, надхвърлящи 5 млрд. евро това лято, този бизнес модел става толкова голям, че излиза извън рамките на нишовите финансови компании и започва да привлича най-големите имена в света на частното кредитиране. Apollo Global Management Inc. и Blackstone Inc. са последните, които обмислят участие във финансирането на подобни сделки, твърдят запознати източници.

Тези институции проявяват интерес, тъй като трансферните такси - които сега редовно минават 100 млн. долара за един-единствен ключов играч - са се изстреляли нагоре в цяла Европа. Някои от тях все по-дълбоко навлизат в спорта: Apollo отпусна заем на английския клуб Нотингам Форест през юли, а Oaktree Capital Management придоби Интер Милано миналата година.

„Традиционно трансферите на играчи се финансираха от малка група специализирани кредитори, но през последните две години редица големи финансови институции проявиха интерес“, коментира Себастиан Вите, управляващ сътрудник в Linklaters.

Таксите за играчи се превръщат в едни от основните позиции в балансите на футболните клубове. Докато водещите отбори имат по-лесен достъп до традиционно финансиране, подкрепено от продажба на билети, медийни права и международен мърчандайзинг, за по-малките клубове използването на трансфери се превръща в спасителен пояс, тъй като много от тях работят на загуба.

Според данни на transfermarkt.com, продажбите на играчи в шестте водещи европейски лиги възлизат на над 5,1 млрд. евро през това лято. Тези такси често се плащат на вноски в рамките на няколко години, което създава бъдещи парични потоци, които клубовете могат да осребрят предварително. Тези т.нар. „трансферни вземания“ се превръщат в относително евтин източник на дълг.

Финансов спасителен пояс

Разсрочването на плащанията помага за увеличаване на броя на сделките и дори за повишаване на трансферните такси, казва Франческо Филия, основател и изпълнителен директор на Fasanara Capital – базиран в Лондон мениджър на алтернативни активи. Това също намалява голямата финансова пропаст между големи и малки клубове, добавя той.

„Пазарът на вземания съществува, за да запълни този дисбаланс, правейки сделките възможни без ограничения в ликвидността“, казва Филия. Fasanara е отпуснала милиони евро заеми на европейски клубове за последните три години, но отказва да назове кои.

Потенциалното навлизане на частни кредитни фирми идва на фона на забавяне в традиционния им бизнес с директно кредитиране след години на бурен растеж. Те увеличават инвестициите си във финансиране, обезпечено с активи - дълг, който обикновено е подкрепен от активи като потребителски заеми, ипотеки и вземания.

„Понякога това е единственият вид финансиране, достъпен за по-малки клубове“, посочва Саша Рязанцев, съветник на ФК Бърнли и бивш член на борда на Евертън.

В Англия Нотингам Форест е взел заем от 28 млн. паунда (над 32 млн. евро) при 8,2% лихва от Macquarie Group Ltd. през 2023 г., обезпечен с бъдещи приходи от продажбата на Бренън Джонсън на Тотнъм Хотспър, сочат корпоративни документи. Лестър Сити, който току-що изпадна във втора дивизия, е направил подобна сделка за продажбата на Харви Барнс на Нюкасъл Юнайтед.

Компании като Macquarie и Aldermore Group Plc са активни кредитори в Англия, а в континентална Европа значими играчи са германската Internationales Bankhaus Bodensee AG и италианската Banca Sistema SpA.

„Ако продадете играч и плащанията ще се правят на вноски за период от една до пет години, има множество банки и фондове, които са активни в авансовото предоставяне на тези пари“, казва Тревър Уоткинс, глобален ръководител на спортния отдел в Pinsent Masons.

Той дава пример с потенциалната продажба на Александър Исак от Нюкасъл Юнайтед на Ливърпул - най-горещата трансферна сага в английския футбол това лято, преди началото на новия сезон в петък.

„Пазарът на финансиране е силен, така че клубовете могат да преценят дали ускоряването на плащанията - макар и с отстъпка - би им позволило да направят повече сделки, вместо просто да чакат вноските да дойдат“, казва Уоткинс.

Солидно обезпечение

Разбира се, този вид дълг идва с цена, която зависи от финансовия профил на заемателя. Но типична ценна книга, обезпечена с трансферни вземания, има купон от около 500 базисни пункта над базовия лихвен процент, което се равнява на доходност от около 8-9%, казват запознати източници.

Бъдещите плащания се считат за стабилно обезпечение от кредиторите, тъй като глобалният футболен регулатор FIFA и европейският UEFA строго наказват клубове, които не изпълняват трансферните си задължения.

Въпреки това, променливата природа на спорта - при която приходите могат да се променят драстично от година на година в зависимост от резултатите - кара много банки да избягват сектора. Именно това отваря възможност за големите частни кредитори.

„Традиционните банки не са много активни във футболния свят“, казва Диего Линяна, ръководител на корпоративната стратегия в Banca Sistema, която през юни финализира сделка за секюритизация на трансфери и медийни права в Европа за 1,2 млрд. евро. „Нуждата от ликвидност - при положение че паричните потоци постъпват със закъснение - най-добре се удовлетворява от специализирани кредитори“, добавя той.