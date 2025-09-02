Отборите от английската Висша лига са похарчили 4 млрд. долара в рекорден трансферен прозорец

Отборите от английската Висша лига са похарчили повече пари от всякога за закупуване на нови играчи в рекорден летен трансферен прозорец, който затвърждава финансовото господство на английския футбол над европейските съперници, пише Bloomberg.

20-те клуба са похарчили общо над 3 млрд. паунда (4 млрд. долара), с което лесно са надминали рекорда от 2,4 млрд. паунда, поставен преди две години, показват данни на консултантската компания Deloitte. Сумата надвишава тази на останалите четири големи лиги на континента, взети заедно.

Водени от шампиона Ливърпул, треската за покупки продължава въпреки правилата, създадени да гарантират, че клубовете не се излагат на финансова опасност. Всъщност повечето отбори от Висшата лига са на загуба, а разходите са финансирани отчасти от продажби. И Ливърпул, и Челси в частност балансираха големите разходи с продажбата на високо ценени играчи.

Ливърпул приключи вече натоварения трансферен прозорец с покупката на Александър Исак от Нюкасъл Юнайтед в последния ден на трансферния прозорец за рекордна цена. Към края на трансферния прозорец в 19:00 часа в понеделник 15 отбора са купили играчи на обща стойност над 100 млн. евро, според transfermarkt.co.uk.

„Третото рекордно лято на разходите във Висшата лига за последните четири години изпраща силен сигнал, че въпреки сдържаните разходи в останалата част от континента клубовете нямат намерение да забавят инвестициите си в продукта на терена“, казва в изявление Тим Бридж, водещ партньор в Deloitte Sports Business Group.

Някои от тях се опитват така да подсилят отборите си, за да имат по-големи шансове да останат в лигата. И трите отбора, които се класираха от Втора лига, изпаднаха отново през миналия сезон. Съндърланд, например, похарчи 188 млн. евро.

Финансите на английския футбол се отдалечават от тези на конкурентните лиги главно благодарение на приходите от телевизионни права, особено на глобалните пазари. Продажбите на Висшата лига от предавания на живо в чужбина възлизат на 2,1 млрд. евро, което значително надвишава сумата от 1,4 млрд. евро общо на испанската, германската, италианската и френската лиги, според проучването на медийната абонаментна компания Enders Analysis.

За разлика от тях, отборите от френската Лига 1 са засегнати от значително намаление на приходите от телевизионни права поради разваляне на договора с DAZN. Те са похарчили 559 млн. евро, според данни на transfermarkt.co.uk. Само три отбора са дали повече пари за играчи, отколкото са получили от продажби.

В Италия отборите от Серия А са похарчили 1,13 млрд. евро, тези от испанската Ла Лига – общо 608 млн. евро, а отборите от германската Бундеслига – 775 млн. евро.