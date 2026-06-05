Световното първенство по футбол през 2026 г. ще бъде рекордьор по въглеродни емисии

Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, може да се превърне в най-замърсяващия по отношение на въглеродните емисии турнир в историята на футбола. Това е предупреждението от нов доклад, озаглавен „Климатично сляпо петно“, в който се казва, че разширеният формат, географският обхват и зависимостта от въздушния транспорт ще увеличат рязко въздействието на първенството върху климата, съобщава Euronews.

Предстоящото Световно първенство по футбол ще генерира най-малко 9 млн. тона въглероден еквивалент, почти двойно повече от средното за турнирите, проведени между 2010 г. и 2022 г., което се изчислява на около 4,7 млн. тона. В по-широки сценарии тази цифра може да нарасне до 15 млн. тона, което прави събитието едно от най-силно замърсяващите в историята на спорта.

Повече отбори, повече мачове, повече емисии

Един от ключовите фактори е промяната във формата. За първи път Световното първенство ще включва 48 отбора и 104 мача, което е с 63% повече от предишните издания. Това разширяване означава повече пътувания, повече фенове и по-голям натиск върху инфраструктурата.

Докладът подчертава, че този растеж ще доведе до значително увеличение на емисиите, особено от въздушния транспорт, който вече е основният източник на въглеродни емисии в рамките на турнира.

Най-същественият въпрос е логистиката. За разлика от други турнири, концентрирани в една държава, Световното първенство през 2026 г. ще се играе в 16 града, разпръснати из Северна Америка, разделени от хиляди километри. Това означава, че отборите, журналистите и милионите фенове ще зависят почти изцяло от самолетите. Всъщност докладът изчислява, че въздушният транспорт ще генерира повече от 7,7 млн. тона въглероден диоксид, или по-голямата част от общите емисии.

Освен това емисиите, свързани с полетите, биха могли да се увеличат сya 160-325 процента в сравнение с предишни турнири, което ще затвърди транспорта като основен климатичен проблем на събитието.

Модел, който е трудно да се оправдае

Въпреки че турнирът няма да изисква масово строителство на нови стадиони, което отчасти намалява неговото въздействие, докладът твърди, че истинският проблем е структурен: модел на състезание, който е все по-голям, по-глобален и по-зависим от пътувания на дълги разстояния.

Ситуацията е утежнена от липсата на устойчиви алтернативи. За разлика от Европа или Азия, Северна Америка не разполага с обширни високоскоростни железопътни мрежи, които биха помогнали да ограничат въглеродния отпечатък на транспорта.

Докладът поставя под въпрос и климатичната стратегия на ФИФА, обвинявайки организацията за пренебрегване на екологичната криза. Според авторите на анализа има ясна разлика между обещанията на организацията за устойчивост и реалността на нейните решения, като например разширяването на турнира или избора на географски разделени градове домакини.

Авторите предупреждават, че Световното първенство по футбол през 2026 г. може да задълбочи климатичната криза, вместо да я смекчи, в момент, когато светът призовава за спешно намаляване на емисиите.

Какво казва ФИФА?

ФИФА от своя страна настоява, че Световното първенство ще бъде съпътствано от стратегия за устойчивост, фокусирана върху намаляване на въздействието върху околната среда и оставяне на „положително наследство“ в градовете домакини. На сайта си организацията заявява, че ще насърчава стандартите за устойчиво строителство на стадионите и временната инфраструктура, ще подкрепя използването на обществен транспорт и ще се стреми да намали отпадъците, потреблението на енергия и емисиите, свързани с турнира.

В доклада се посочва още, че градовете домакини ще бъдат ключови за прилагането на дългосрочни мерки за климата и насърчаването на по-устойчиви практики отвъд самото състезание. Докладът, изготвен в партньорство с „Учени за глобална отговорност“, Фонда за защита на околната среда и Инициативата на ООН за екологичен спорт, предупреждава, че е малко вероятно тези мерки да компенсират структурното въздействие на турнира.