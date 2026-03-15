Изкуственият интелект помага на модната индустрия да намали непродадените стоки

Модната индустрия разчита в голяма степен на изкуствения интелект, за да оптимизира своите запаси и да се справи с огромното количество стоки, които остават непродадени всяка година, съпътстващата ги екологична катастрофа и произтичащите от това икономически загуби, информира Франс прес.

„Затваряме магазини, съкращаваме разходи за електричество, наеми, транспорт на стоки и постоянното движение на стоки в магазините, които след това се връщат и изпращат обратно“ - за ръководителя на френската платформа Blacksheep, която продава очила на много ниски цени и се е осмелила да навлезе в света на модата, изкуственият интелект е истински пробив.

„Има производство по заявка, фабрики в Китай, които произвеждат и препродават, ние ги свързваме с нашата платформа, те влизат в системата и именно техните стоки се продават“, обяснява Пиер Визман, който залага всичко на изкуствения интелект, за да „направи Zara по-евтина от Shein.

Макар и подходът на този млад ентусиаст в силно конкурентния свят на облеклото да е радикален, изкуственият интелект се превръща в реалност за целия сектор. А Shein играе водеща роля

Конкурентното предимство на азиатската група за ултрабърза мода се крие не само в агресивното ѝ ценообразуване, но и в модела ѝ, основан на данни. Марката тества пазара, като произвежда малки първоначални партиди от 100 до 200 артикула, като по този начин съгласува предлагането и търсенето и така намалява до минимум броя на непродадените стоки..

Говорителят на Shein - Франция похвали пред Сената през януари този модел на производство „при поискване“, който позволява на марката да ограничи процента на непродадените си стоки до по-малко от 10 на сто, докато по-традиционните компании обикновено имат от 20 до 40 на сто непласирани артикули.

„Разбира се, има някои добри неща, които можем да вземем от модела на „Шейн“, признава Фелипе Маркес, директор „Информационни системи“ на Etam.

Френската компания за бельо се фокусира върху изкуствения интелект, „за да оптимизира продажбите и да минимизира натрупването на запаси“, подчертава той.

Например, ако купи стоки на стойност 400 000 евро чрез агента с изкуствен интелект, подбирайки правилно количествата, цветовете на продуктите и т.н., Etam ще постигне „същите резултати от продажбите“, както с инвестиция от 600 000 евро чрез предишната си система, обяснява Фелипе Маркес.

Etam също така разработва агент, който да помага „да се зареждат магазините по начин, който по-добре насочва правилния продукт към правилния клиент в точното време“.

От другата страна на Атлантика, световният гигант в производството на дънкови изделия Levi's „използва изкуствен интелект от години в планирането, прогнозирането на запасите и множество други приложения“, каза пред АФП главният изпълнителен директор Мишел Гас.

Проучване на Boston Consulting Group от ноември 2025 г. дава за пример германската платформа Zalando, успяла да намали грешките си в прогнозирането на търсенето с 20 на сто, а модното подразделение на американската компания Walmart съкрати времето си за производство с 18 седмици благодарение на инструменти с изкуствен интелект.

Подобряването на маржовете и щателното управление на запасите сега са основни приоритети за 45 на сто от ръководителите, според доклада на McKinsey „Състоянието на модата 2026“.

Проблемът е огромен: 20 на сто от дрехите, произвеждани всяка година, никога не достигат до потребителя, генерирайки ненужни запаси на стойност 140 милиарда долара, според анализ на логистичния оператор Noatum.

Остава един парадокс: докато изкуственият интелект помага за намаляване на нивата на запасите, той също така спомага за ускоряване на времето за пускане на нови колекции, подхранвайки свръхконсумацията и то, като се има предвид, че модата е отговорна за приблизително 8 на сто от глобалните емисии парникови газове.

(БТА)