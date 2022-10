Иновациите в България - желание има, скорост - все още не

Експерти обсъдиха тенденциите в предпочитанията на потребителите за устойчивост, енергийна ефективност и умни домове на събитието на Investor.bg TECH OF TOMORROW

Желанието за иновации у нас е силно - българските потребители все повече се интересуват как да направят домовете си умни, да спестят електроенергия и да знаят за какво най-вече я използват, докато компаниите също търсят начин да бъдат ефективни в използването на офисите си в условията на хибриден начин на работа. Скоростта, с която стават тези промени обаче, все още е бавна. Около това мнение се обединиха експерти по време на дискусията "Иновациите - от модерна дума към реалност" на форума на Investor Media Group "TECH OF TOMORROW".

Участниците в първия панел на събитието, което се провежда в зала „Васил Левски“ на хотел Hyatt Regency Sofia, коментираха потребителските нагласи и най-скорошните промени в поведението на домакинства и бизнес, що се отнася до умни решения, енергийна ефективност и иновации.

"Поведението на потребителите не само се променя, вече се наблюдава ясна тенденция и при домакинските електроуреди. Нагласите на обществото се определят и от общите цели, които сме си поставили за намаляване на вредните емисии и за ефективно използване на ресурсите", каза изпълнителният директор на BOSCH „Домакински уреди“ България Ивайло Рашев.

Той цитира проучване на компанията отпреди година, според което 80% от потребителите са посочили, че искат да живеят и консумират устойчиво. Аналогично национално представително проучване за България показа, че делът на домакинствата, които са наясно и искат да живеят по-устойчиво, е 76%, или три четвърти от домакинствата у нас.

По думите му българският потребител вече не свързва смарт уредите с такива, които може да се включват и изключват дистанционно - хората са наясно, че умният уред трябва да разполага с различни функционалности, като проследяване на консумацията на електроенергия в реално време. "Тоест в момента, в който готвите на котлона или използвате пералнята, имате индикатор, който ви дава информация колко електроенергия сте използвали", каза Рашев.

"Устойчивостта е отговорност за всички нас - надпреварваме се с времето, измененията в климата, околната среда. Нещата са стигнали дотам, че през 2022 г. ще използваме 1,8 пъти ресурсите, които Земята може да ни даде по естествен начин. Планетата няма безкрайни възможности", предупреди Рашев, като допълни, че за миналата година само 17% от цялата използвана в света електроника е била рециклирана.

"Най-голям интерес в световен мащаб предизвикват решенията за енергийна ефективност и все повече се търсят устройства за мониторинг и контрол на електроенергията", каза и Димитър Стоянов, инженер решения в Allterco. Това се обяснява с факта, че в края на месеца хората получават "една сума, която трябва да платят, но не знаят къде е потребена тази сума. На база устройствата те получават разбита сметката си всеки един киловат кога и за какво е било потребен, което допринася за планирането на този разход".

"В последните месеци този интерес нарасна чувствително. Фокусирали сме се върху малките елементи, които са удобни за инсталация, без да е нужно къртене, събаряне, чукане, а стойността на инвестицията е на база желанията на човек и какво иска да постигне той", коментира Стоянов.

Що се отнася до модернизацията на офиси, той обясни, че нараства интересът към автоматизацията на офис пространствата, тъй като тя предлага гъвкавост. Двигател за това е въведеният вследствие на пандемията хибриден начин на работа. "Тоест с автоматизацията, ако имаме свободни работни места, не е нужно да ги захранваме и да хабим електроенергия", обясни Стоянов.

"В последно време почти всяка компания е технологична по един или друг начин, не само най-големите", смята Радослав Георгиев, съосновател и СТО на Gtmhub.

"Едно средно предприятие от 200-300 души работи със 70-80 различни бизнес системи, а те генерират данни, като понякога се губи достъпът до тях или може да се свържат с друга система. Тук нашата платформа Gtmhub, базирана на облачни услуги, освен че следи за изпълнението на целите и какво правим, за да постигнем успех, тя предлага едно автоматично измерване на успеха", каза Георгиев.

Той обясни, че платформата поставя данните в определен контекст - примерно в контекста на изпълнителен директор - и може да даде съвет какво трябва да се направи, какво решение трябва да се вземе, за да се спомогне за изпълнението на целите.

На въпрос как се развиват технологиите за съхранение и разпределение на енергия у нас Милко Славов, главен технологичен директор на ТОКИ, посочи, че технологиите ги има и са налични.

"Това, което към момента липсва, поне в България, е регулация, за да може тези системи да се използват и енергията да се използват по-оптимално. Това би могло да ни даде доста повече възможности да взимаме решения дали да съхраняваме енергия, или да я продаваме обратно на борсите", коментира Славов, като допълни, че според него може тази регулация да я има у нас в обозрим хоризонт.

"Темпът на модернизация не е много бърз, да не кажа бавен. Има спецификация и установен начин, по който участниците в системата трябва да си комуникират дигитално, но за две години, откакто е написана спецификацията, имплементацията е може би 2-4%", смята Славов.

На въпрос доколко българите се интересуваме от иновации и изоставаме ли спрямо други страни, експертите се обединиха около мнението, че иновациите в различните сфери тепърва ще се случват.

"Българинът не изостава от тенденциите и иновациите спрямо Европа, Китай и САЩ - интересуваме от всякакви нововъведения и новости. В последните години България е един от големите IT/Digital хъбове, нещата тепърва предстоят", каза Рашев.

Той допълни, че успехът вече не се измерва само по ръст на брутния вътрешен продукт (БВП). "По света вече има държави, които не измерват БВП, а се фокусират върху устойчиви практики, които допринасят за благополучието на населението", допълни изпълнителният директор на BOSCH „Домакински уреди“ България.

Според Славов възможностите у нас и в региона за иновации са много и има още доста път да се извърви.

"Наблюдаваме все повече будни хора у нас, които искат да работят с новите неща и да ги прилагат, но като маса това са може би не повече от 10%. Масата предпочита готовото решение и там е ключът - да можем да подсигурим задоволяването на масата от гледна точка на простото решение", обобщи Стоянов от Allterco.

Генерални партньори на Tech of Tomorrow са Алтерко и Shelly. Основни партньори са А1, Management Financial Group, Bosch Домакински уреди България и ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Събитието се организира с подкрепата на tbi bank, KEР ТОКИ ПАУЪР, Мнемоника, ЗАД „Армеец“, Девин ЕАД, The Singleton, Конкорд Асет Мениджмънт. Официален автомобилен партньор на събитието е PORSCHE SOFIA IZTOK/VW.

Институционални партньори са „Индустриален Холдинг България“ АД, Българска стартъп асоциация (BESCO), Френско-българската търговска и индустриална камара, Германо-българска индустриално-търговска камара, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Betahaus Sofia, CEED Bulgaria, Sofia Tech Park, Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE).

Медийни партньори на Tech of Tomorrow са Bloomberg TV Bulgaria, сп. BGLOBAL, Rabota.bg, Automedia.bg и The Recursive.