Meta и Сие свиват офисите си, тъй като намаляват броя на служителите си

Големите технологични компании започнаха да наводняват бизнес районите със свободни офис площи

Големите технологични компании, които години наред стимулираха търсенето на офиси в САЩ, докато разширяваха империите си, сега прекратяват договорите за наеми и наводняват бизнес районите с офис площи, тъй като намаляват броя на служителите си, пише в свой анализ The Wall Street Journal.

Собственикът на Facebook Meta Platforms Inc., Lyft Inc., Salesforce.com Inc. и други технологични компании освобождават милиони квадратни метри офис площи в Сан Франциско, Силициевата долина, Ню Йорк, Остин (Тексас) и други градове. Amazon.com Inc. спря строителството на нови офис сгради през юли на фона на замразяване на наемането на служители и сега се готви да съкрати хиляди служители.

Въпреки че по време на пандемията наемите на всички компании са намалели, технологичният сектор е държал най-голямата част от наемите, показва анализ на фирмата за услуги в областта на недвижимите имоти CBRE Group Inc. Някои технологични компании, като Google на Alphabet Inc., продължиха да разширяват своите офиси през този период.

Сега, когато се очертава перспектива за рецесия и компаниите намаляват разходите си за заплатите, технологичните фирми откриват, че разполагат с твърде много етажи с офис площи и искат да се освободят от големи части от тях.

По данни на CBRE компаниите от технологичния сектор са пуснали на пазара за преотдаване под наем около 2,7 млн. кв.м офис площи, което е над три пъти повече от 0,88 млн. кв.м, които те са търсили под наем през четвъртото тримесечие на 2019 г.

„Свиванията (на офисите, б. ред.) са много по-голяма заплаха от работата от дома", казва Никълъс Блум, професор по икономика в Станфордския университет.

Отстъплението на големите технологични компании е удар за пазара на офиси и икономиките на много градове, които от няколко години разчитат на апетита на сектора за недвижими имоти, за да стимулират растежа.

По данни на компанията за данни CoStar Group Inc. делът на незаетите офис площи в САЩ е 12,5%, което е увеличение от 9,6% през 2019 г. и най-високата стойност от 2011 г. насам. Като цяло на пазара се предлагат около 19 млн. кв. метра площи под наем, което е рекорд, откакто CoStar започна да следи статистиката през 2005 г.

Офис сградите са обезпечени с 1,2 трлн. долара от общо 5,4 трлн. долара дълг за търговски недвижими имоти, който е в обращение в края на второто тримесечие - по-висок дълг от всеки друг вид активи, различен от жилищните сгради, показват данни на фирмата за данни Trepp Inc. Ако собствениците на недвижими имоти започнат масово да просрочват ипотечните си кредити, техните затруднения могат да се разпространят във финансовата система.

Обратът в технологичния сектор е широко разпространен. Секторът се превърна в основен двигател на търсенето на офиси в десетки градове, включително Питсбърг, Балтимор, Нешвил, Сан Диего и Детройт. Като цяло технологичните фирми разполагат с около 46 млн. кв. м офис площи на 30 северноамерикански пазара според CBRE.

Отстъплението е особено тежко за Сан Франциско. През третото тримесечие фирмите са наели 78 967 кв.м в сравнение със средния показател за петте години, предшестващи пандемията, от около 185 000 кв.м на тримесечие, казва Дерек Даниелс, директор на проучванията в Сан Франциско във фирмата за услуги в областта на офисните имоти Colliers International.

Salesforce, един от най-големите работодатели в града, заяви тази година, че иска да съкрати около една трета от площите, които заема в 43-етажния небостъргач, който притежава в бизнес района.

„В началото на лятото се забелязваше рязко нарастване на броя на новите наеми", казва Даниелс. „Но оттогава е тихо."

Междувременно други технологични компании се стремят да намалят офисните си площи дори в бързоразвиващи се градове като Остин. Meta, която по-рано тази година сключи договор за основен наемател в нов небостъргач, строящ се в столицата на Тексас, сега се опитва да отдаде това пространство под наем.

Обратът в търсенето на офиси може да отбележи края на един дълъг цикъл, в който технологичните фирми често бяха най-силно присъстващите в новите офисни небостъргачи. Дори по време на пандемията, когато много предприятия преминаха към хибридни стратегии на работа, много технологични компании продължиха да наемат площи, тъй като бяха в процес на наемане.

Технологичните фирми също така предпочитаха по-висок клас работни помещения - ход, който според тях помагаше за привличането на най-добрите таланти и даваше възможност на наемодателите да получат най-високи цени за висококачествени нови имоти.

През миналата година технологичните компании „се опитваха да подобрят инвентара си от офис площи", за да набират и задържат служители в условията на затегнат пазар на труда, казва Колин Ясукочи, изпълнителен директор на Tech Insights към CBRE. Той добавя, че след като са наели десетки хиляди служители по време на пандемията, компаниите са почувствали, че „най-лошото нещо, което може да се случи, е хората да се върнат, а ние да нямаме достатъчно пространство".

Според CBRE през 2021 г. технологичният сектор е бил водещ пред всички останали бизнеси, като е представлявал 20,5% от дейността по отдаване на офиси под наем в САЩ. За сравнение, на финансовия сектор и сектора на бизнес услугите се падат по 16%.

Големите технологични компании не просто наемат площи. Те бяха и голям купувач. Amazon купи бившия универсален магазин Lord & Taylor в Манхатън за 978 млн. долара, а Facebook - офис кампус в Белвю, щата Вашингтон, за 368 млн. долара.

Търсенето на офис площи в сектора през последното десетилетие е различно от това по време на дотком бума през 90-те години. Тогава компаниите наемаха площи в очакване на растеж. Когато балонът се спука, „имахме чисто нови сгради, облепени с фолио, което никога не бе докосвано", казва Александър Голдфарб, старши анализатор в Piper Sandler.

„Този път това не се случи", допълва той. „Технологиите се превърнаха в развиваща се индустрия, която вървеше само нагоре. Технологичните гиганти заемаха площи и бързо ги запълваха, а след това се ангажираха с нови площи“.

И докато пандемията навлезе в третата си година, най-лошите страхове на компаниите, които преминаха към планове за изцяло отдалечени работни места, не се оправдаха. Вместо това намаляването на броя на служителите е това, което притъпява търсенето на офиси. Този месец Lyft и Meta заявиха, че съкращават 13% от персонала си.

Ясукочи прогнозира, че съкращенията ще продължат да намаляват търсенето на офис площи в технологичния сектор. „Съкращенията започват да набират скорост", казва той.