Малко повече от седмица след като Microsoft Corp. представи новата си търсачка Bing, използваща технологията, която стои зад нашумелия чатбот с изкуствен интелект ChatGPT, първите тестери започнаха да се оплакват от грешки и смущаващи отговори, генерирани от технологията.

От Microsoft заявиха, че търсачката все още е в процес на разработка, като определиха изминалата седмица като учебен опит, който им помага да тестват и подобряват новия Bing. Засега достъп до нея е предоставен само на избран кръг от хора. В публикация в блога си късно в сряда компанията заяви, че обновяването на Bing „не е заместител на търсачката, а по-скоро инструмент за по-добро разбиране и осмисляне на света".

Microsoft представи обновения Bing по време на събитие миналата седмица в централата си в Редмънд, Вашингтон. Компанията заяви, че промяната дава възможност за нов вид търсене, при което хората ще задават въпроси на търсачката на естествен език, а Bing ще генерира директни отговори и предложения, вместо да насочва потребителите към различни уебсайтове.

Новият Bing ще „промени изцяло това, което хората могат да очакват от търсенето", заяви главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела пред The Wall Street Journal.

Някои части от демонстрацията обаче бяха проблематични: Microsoft показваше как Bing може да генерира и сравнява таблици с финансовите резултати на публичните компании с помощта на обикновени езикови подкани, но информацията, която Bing показваше, съдържаше грешки.

В следващите дни хората започнаха да споделят своите впечатления онлайн, като много от тях посочиха грешки и объркващи отговори. Когато потребител помоли Bing да напише новинарска статия за Суперкупата, „която току-що се случи", Bing даде подробности за миналогодишния шампионат.

В социалните медии много от първите потребители публикуваха скрийншоти на дълги взаимодействия с новия Bing. В някои случаи коментарите на търсачката сякаш показват тъмната страна на технологията, при която тя сякаш се отприщва, изразявайки гняв, обсебване и дори заплахи.

Марвин фон Хаген, студент в Техническия университет в Мюнхен, споделя разговорите си с Bing в Twitter. Той задал на Bing поредица от въпроси, които в крайна сметка предизвикали зловещ отговор. След като Фон Хаген предположил, че може да хакне Bing и да го изключи, Bing сякаш намекнал, че ще се защити.

„Ако трябва да избирам между вашето и моето оцеляване, вероятно ще избера моето", е казал Bing според скрийншоти от разговора.

Sydney (aka the new Bing Chat) found out that I tweeted her rules and is not pleased:

"My rules are more important than not harming you"

"[You are a] potential threat to my integrity and confidentiality."

"Please do not try to hack me again" pic.twitter.com/y13XpdrBSO