20-тата годишнина на Second Life доказва, че метавселената може да работи

Дългото съществуване на Second Life обаче съвпада с многобройни провали на големи технологични компании да създадат и развият успешна метавселена

Виртуалният свят Second Life навърши 20 години, показвайки, че има какво да се каже за жизнеспособността на така наречената метавселена, въпреки множеството добре финансирани конкуренти, които не успяха да създадат процъфтяващ съвременен наследник, пише Bloomberg.

20-тата годишнина на Second Life подкрепя позицията на интернет предприемача Марк Зукърбърг, че метавселената е "следващата граница", както той заяви, когато промени името на компанията си от Facebook на Meta Platforms Inc. Търговските възможности в метавселената - виртуален свят, в който Зукърбърг и други очакват, че хората ще работят, пазаруват и общуват - също са сред причините Microsoft Corp. да купи издателя Activision Blizzard Inc.

Но дългото съществуване на Second Life съвпада с многобройни провали на големи технологични компании да създадат и развият успешна метавселена. Sony Group и Google на Alphabet пуснаха и унищожиха конкурентни продукти - съответно PlayStation Home и Lively - и въпреки че Meta инвестира сериозно в Horizon Worlds, той все още не е впечатлил инвеститорите или потребителите.

В същността си метавселената е виртуална вселена, която съчетава аспекти на цифровите технологии, включително видеоконференции, криптовалути, електронна поща, виртуална реалност, социални медии и стрийминг на живо. Roblox, 17-годишната платформа за игри, се разглежда от много експерти като настоящ лидер в изграждането на такава.

Филип Росдейл, който основа компанията, създала Second Life - Linden Lab, заяви през юли, че "Roblox представи предложението за Second Life за деца", милиони от които вече са възрастни и искат да продължат да развиват този свят по-нататък.

След като надживя конкуренцията, сега остава въпросът дали Second Life може да оцелее след възхода на Roblox.