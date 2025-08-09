Apple записа най-добрата си седмица от юли 2020 г. насам

Цената на акциите на Apple се повиши с 13% тази седмица, записвайки най-големия си седмичен ръст от повече от пет години, след като главният изпълнителен директор Тим Кук се появи с президента Доналд Тръмп в Белия дом, пише Bloomberg.

Стойността на книжата на производителя на iPhone нарасна с 4%в петък, затваряйки сесията на ниво от 229,35 долара . Така компанията отбеляза най-голямото си седмично повишение от юли 2020 г. Движенията добави над 400 млрд. долара към пазарната капитализация на Apple, която сега достига 3,4 трлн. долара.

Apple разполага с третата по големина капитализация след Nvidia и Microsoft и е следвана от Alphabet и Amazon.

В сряда Кук се появи с Тръмп в Белия дом, за да обви плановете на Apple да похарчи 100 млрд. долара за работа с американски компании и американски компоненти през следващите четири години.

Плановете на Apple да купува повече американски чипове зарадваха Тръмп, който заяви по време на срещата, че тъй като компанията инвестира в САЩ, тя ще бъде освободена от бъдещи мита, които биха могли да удвоят цената на вносните чипове.

Инвеститорите се притесняваха, че някои от митата на Тръмп биха могли значително да навредят на рентабилността на Apple. През юли Apple предупреди, че очаква над 1 млрд. долара разходи за мита през текущото тримесечие, ако няма промени.

„Apple и Тим Кук представиха майсторски клас по управление на несигурността след месеци на заплахи по отношение на потенциалните предизвикателства, пред които компанията може да се изправи от митата“, написа в сряда анализаторът на JP Morgan Самик Чатерджи.

Успешната среща на Кук в Белия дом се случи две седмици след като Apple обяви финансовите си резултати за тримесечието до края на юни. За периода общите приходи на технологичния гигант са нараснали с 10%, а продажбите на iPhone - с 13%.