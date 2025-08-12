Европейската ракета Ariane 6 ще бъде изстреляна като предизвикателство към SpaceX

Европейска ракета, която е от решаващо значение за целта на континента да намали зависимостта си от SpaceX на Илон Мъск, ще бъде изстреляна от стартираща платформа за едва третата си мисия, предава Bloomberg.

Ariane 6, която дебютира през юли 2024 г. и е в ядрото на космическите амбиции на Европа, ще изпрати спътник, произведен от Airbus, в полярната орбита с цел прогнозиране на времето и наблюдение на климата. Изстрелването във Френска Гвиана е насрочено за 3:37 ч. българско време в сряда сутринта.

Европейската ракета носител е една от няколкото нови ракети, които изостават от графика, докато SpaceX увеличава честотата на полетите на своята Falcon 9, която е осъществила над половината от всички световни изстрелвания през миналата година.

Полетът на Ariane 6 се провежда в същия ден, в който е насрочено третото изстрелване на нова ракета от United Launch Alliance – съвместното предприятие между Boeing и Lockheed Martin. Vulcan на ULA дебютира през януари миналата година, но не е летяла от октомври поради проблем с дюзата на ракетата.

Ако бъдат успешни, двете мисии биха могли да сигнализират за пробив в застоя на услугите по изстрелване, усложняващ плановете на правителствата, както и на търговски клиенти като Amazon.com и AST SpaceMobile, които търсят алтернативи на SpaceX, докато изграждат нови сателитни мрежи.

„Да изстреляш нова ракета от стартиращата платформа за първи път е трудно, но да преминеш към производство и изстрелване в мащаб изглежда още по-трудно“, казва Клейтън Суоуп, старши научен сътрудник в Center for Strategic and International Studies.

Четири ракети от ново поколение – New Glenn на Blue Origin и H3 на Mitsubishi Heavy в допълнение към Vulcan и Ariane 6 – дебютираха между януари 2024 г. и януари тази година, което породи надежди, че те биха могли да подкопаят доминиращата позиция на SpaceX в индустрията.

Въпреки това новите ракети са летели общо около десетина пъти. През същия период SpaceX е регистрирала над 100 изстрелвания с ракетите от семейството Falcon.

Успехът на Ariane 6 е особено важен за европейските страни, които се стремят да разширят своя отбранителен портфейл, включително военните си способности в космоса.

Европейският съюз работи и по изграждането на мрежа от сателити в ниска орбита около Земята, които да могат да се конкурират с услугата Starlink на Мъск – проект, който ще изисква много полети до орбита.

След втория старт на Ariane 6 през март ESA предвиди още четири полета на ракетата през 2025 г.

Предвид несигурността относно Ariane 6 и честотата на полетите ѝ може да се наложи Европа да използва SpaceX за изстрелването на някои от тези проекти.

Недостигът на европейски ракети вече е накарал ESA да използва SpaceX за изстрелване на мисия до астероид и разгръщане на сателити.

„Има предпочитание към изстрелване с европейски ракети“, казва Силви Еспинас, ръководител на офиса на ESA във Вашингтон. „Но когато имате изискване, трябва да направите компромис. Ако трябва, отивате другаде.“