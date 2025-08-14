Албания се обръща към AI, за да се пребори с корупцията и да се присъедини към ЕС

Докато останалата част от Европа спори за безопасността и обхвата на изкуствения интелект (AI), Албания го използва, за да ускори присъединяването си към Европейския съюз (ЕС), пише Politico.

Дори обмисля създаването на министерство, управлявано от изкуствен интелект.

Миналия месец премиерът Еди Рама спомена изкуствения интелект като инструмент за изкореняване на корупцията и повишаване на прозрачността, заявявайки, че тази технология скоро може да се превърне в най-ефективния член на албанското правителство.

„Един ден може дори да имаме министерство, управлявано изцяло от изкуствен интелект“, заяви Рама на пресконференция през юли, докато обсъждаше дигитализацията. „По този начин няма да има непотизъм или конфликти на интереси“, аргументира се той.

Местните разработчици биха могли дори да работят за създаването на AI модел, който да бъде избран за министър, а това би могло да доведе страната до „първата с цяло правителство от министри и министър-председател с изкуствен интелект“, добави Рама.

Въпреки че все още не са предприети официални стъпки и Рама все още не е напуснал поста си, премиерът заяви, че идеята трябва да бъде сериозно обмислена.

Бен Блуши, бивш политик от управляващата партия и автор с голям интерес към AI, заяви, че според него няма нищо страшно в тази технология и че държавите, управлявани от изкуствен интелект, са реална възможност, която може да преобърне концепцията ни за демокрация.

„Защо трябва да избираме между две или повече човешки опции, ако услугата, която получаваме от държавата, може да бъде извършена от изкуствен интелект?“, казва Блуши. „Обществата ще бъдат управлявани по-добре от изкуствен интелект, отколкото от нас, защото той не прави грешки, не се нуждае от заплата, не може да бъде корумпиран и не спира да работи.“

Албания отдавна се бори с корупцията във всички сфери на обществото, а политиката не е изключение. В управляващата партия има достатъчно длъжностни лица, обвинени и осъдени за корупция. Лидерът на опозицията Сали Бериша в момента е подсъдим по дело за корупция, а бившият министър-председател и президент Илир Мета е зад решетките.

AI вече е в действие

AI е инструмент, а не чудо, посочва Йорида Табаку, член на албанския парламент от опозиционната Демократическа партия. Тя смята, че в правилните ръце AI може да трансформира управлението, но в грешните ръце се превръща в „цифрово прикритие за същата стара дисфункция“.

Макар да подкрепя цифровите иновации и AI, Табаку казва, че цялата система на управление се нуждае от рестартиране, преди AI да може да бъде внедрена.

AI вече се използва в администрацията за управление на трудния въпрос за обществените поръчки – област, в която ЕС поиска от правителството да вземе мерки, както и за анализ на данъчните и митническите трансакции в реално време, за да се идентифицират нередности.

Територията на страната също се наблюдава от интелигентни дронове и сателитни системи, които използват AI, за да проверяват за незаконни дейности на строителни обекти и обществени плажове, както и за насаждения от канабис в по-селските райони.

Освен това има планове за използване на AI за борба с проблемите по албанските пътища чрез технология за лицево разпознаване, която да изпраща цифрово съобщение на мобилното устройство на водача да намали скоростта, както и да изпраща подробности за глобите за превишена скорост чрез текстово съобщение или имейл. Според държавната статистическа агенция страната в момента има един от най-високите проценти на смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия в Европа, главно поради превишена скорост.

Има и амбиции за използване на изкуствен интелект в здравеопазването, образованието и цифровата идентификация на гражданите.

Но Табаку казва, че трябва да има обществено допитване и яснота относно това как ще се прилага технологията, колко ще струва и, най-важното, кой програмира алгоритмите.

„Ако същите лица, които са се облагодетелствали от корупционни търгове, са тези, които програмират алгоритъма, тогава не вървим към бъдещето. Ние затвърждаваме миналото“, казва тя.

„Не можеш да поправиш манипулирана система, като я прехвърлиш в облака“, добавя Табаку. „В страна, в която 80% от бюджета се разпределя чрез обществени поръчки – и една трета от тях се възлагат без реална конкуренция – изкуственият интелект няма да премахне корупцията. Той просто ще я скрие по-добре“, каза тя.

Хей, Сири, колко бързо можем да се присъединим към ЕС?

Албания влезе в новините през 2024 г., когато премиерът обяви, че се използва изкуствен интелект, за да помогне на Албания по пътя ѝ към членство в Европейския съюз.

След официалното начало на преговорите през 2022 г. страната започна да привежда законодателството си в съответствие с достиженията на правото на ЕС, които обхващат около четвърт милион страници закони, правила и стандарти. С убедителната победа на Рама на общите избори през 2025 г., в чиято предизборна програма фигурираше членството в ЕС до 2030 г., започна надпреварата за изпълнение на задачата.

Идеята е изкуственият интелект да се заеме с превода, а след това да извърши трудната работа по идентифициране на различията в националните закони и законите на ЕС — за първи път това се използва в процеса на присъединяване към ЕС.

Албания си партнира с Мира Мурати, бивш главен технологичен директор на OpenAI и създател на ChatGPT, родена в Южна Албания.

„Свързахме се с нея през първата седмица след стартирането на ChatGPT, когато разбрахме за съществуването му“, каза Рама. Благодарение на това сътрудничество „преговорите с ЕС се водят с помощта на изкуствен интелект“, заяви премиерът.

Рама отбелязва, че на Хърватия, която според него „се е отличила“ в интеграцията в ЕС, ѝ е отнело седем години, за да завърши процеса, докато Албания се стреми да го направи за пет години, като приключи с документите до 2027 г.

Одета Барбулуши, бивш съветник на Рама по въпросите на интеграцията в ЕС и професор в College of Europe в Тирана, се съгласи, че „обемът на достиженията на правото на ЕС е огромно и броят на персонала, необходим за превода по традиционния начин, би бил огромен“.

За техническите преводачески задачи, според нея, изкуственият интелект може да бъде „полезен“ и „наистина да ускори“ процеса. Но той не може да свърши цялата работа, добавя тя.

„Процесът на действителното приемане и привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС е по същество политически процес и като такъв се нуждае от политически надзор и политическа ориентация“, каза Барбулуши.

Рама и компанията на Мурати, Thinking Machines, не са отговорили на искането за коментар.

Натискът за внедряване на изкуствен интелект се засилва на фона на по-широкия фокус върху дигитализацията в Албания. През юли Рама обяви, че иска страната да премине към безкасови плащания до 2030 г. Наскоро страната премести 95% от всички услуги за граждани онлайн чрез портал, наречен e-Albania.

При влизане в платформата потребителите са посрещани от весел „виртуален държавен служител“ с изкуствен интелект, който им помага да попълват данъчни документи, да изтеглят удостоверения за раждане и да кандидатстват за лицензи и разрешителни.

Въпреки че платформата е била обект на няколко кибератаки от Иран и някои възрастни граждани се затрудняват да се справят с нея, Рама казва, че тя е обработила около 49 млн. трансакции за пет години, спестявайки на 2,4 млн. албанци в страната и 2,8 млн. в диаспората над 600 млн. евро.