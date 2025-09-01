Акциите на Samsung и SK Hynix рязко поевтиняха след отмяната на разрешителни за Китай от САЩ

Акциите на Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. поевтиняха в понеделник, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп реши да затрудни най-големите производители на памет в света в доставката на критично оборудване за мащабната си дейност в Китай, предава Bloomberg.

Изненадващото решение нанася потенциален удар върху производството им на най-големия пазар за полупроводници в света. Макар и двете корейски компании да имат заводи за памет в Южна Корея, Китай формира значителна част от глобалното им производство. Акциите на Samsung поевтиняха с повече от 2%, а тези на SK Hynix – с над 4% по време на сутрешната търговия.

Samsung и Hynix се конкурират с Micron Technology Inc. в производството на ключови компоненти за повечето електронни устройства, от iPhone на Apple Inc. до AI сървърите на Nvidia Corp. Двете компании са оперирали в Китай съгласно регулации, които им позволяват да внасят оборудване за производство на чипове, без да кандидатстват за нови лицензи всеки път. Според съобщение във Федералния регистър на САЩ сега те имат 120 дни до изтичането на срока на валидност на изключението. Компаниите могат да кандидатстват за лицензи, за да продължат дейността си.

Мярката на администрацията на Тръмп ще промени правилата за валидираните крайни потребители (VEU), което ще затрудни производството на чипове в страната и ще застраши достъпа на Пекин до определени технологии.

В понеделник акциите на доставчиците на корейските компании също отбелязаха поевтиняване. Цената на книжата на Advantest Corp., която получава около 10% от приходите си от Samsung, отбеляза спад от над 7%. Акциите на Disco Corp. също поевтиняха с над 7%, а на водещия доставчик Tokyo Electron Ltd. – с над 2%.

Изключенията датират от 2023 г., когато администрацията на тогавашния президент Джо Байдън предприе стъпки, за да позволи на южнокорейските производители на чипове да придобият оборудването, от което се нуждаят, за да поддържат и разширят огромната си дейност в Китай. Вашингтон ефективно предостави безсрочно изключение от по-широките ограничения, забраняващи доставката на съвременно оборудване за производство на чипове в страната.

SK Hynix каза в изявление в петък, че ще „поддържаме тясна комуникация с правителствата на Корея и САЩ и ще предприемем необходимите мерки, за да сведем до минимум въздействието върху нашата дейност“. Samsung не е отговорила на искането за коментар.

„Администрацията на Тръмп е решена да запълни пропуските в контрола върху износа – особено тези, които поставят американските компании в неблагоприятно конкурентно положение“, каза в изявлението си заместник-министърът на търговията Джефри Кеслър, който отговаря за програмите за контрол върху износа. „Днешното решение е важна стъпка към изпълнението на този ангажимент.“

Решението на САЩ беше взето няколко дни след срещата на президента Доналд Тръмп с южнокорейския му колега, президента Ли Дже Миунг, в Белия дом. По време на срещата двамата обсъдиха наскоро сключеното споразумение, което определя митата върху южнокорейските стоки на 15%, спестявайки на страната налога от 25%, с които Тръмп беше заплашил.

Според проучване на Bernstein отмяната на изключението ще има малък ефект върху пазара на полупроводникови машини. Некитайските компании са похарчили само около 2 млрд. долара за ново оборудване за своите фабрики в тази страна през 2024 г., което представлява по-малко от 2% от общите продажби на оборудване в индустрията през миналата година.

Заводите в Китай, собственост на чуждестранни компании, обаче имат огромно влияние върху доставките на чипове за памет. Според доклада те формират 10% от производството на компютърна памет и 15% от чиповете за съхранение.