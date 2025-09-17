Русия твърди, че е близо до своя версия на Starlink

Русия скоро ще има конкурент на сателитната интернет услуга Starlink на Илон Мъск, опитвайки се да се откъсне от остарялото мислене, което позволи на SpaceX да спечели короната в сателитното господство, заяви в сряда ръководителят на "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

Starlink твърди, че управлява най-голямото съзвездие сателити в света с повече от 8000 сателита, а руските власти приписват на Мъск революцията в изстрелването на космически апарати – за сметка на Русия, предава Ройтерс.

Дмитрий Баканов, 39-годишния шеф на руската космическа агенция „Роскосмос“, призна в интервю за руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, че космическата агенция трябва да се откаже от „инерцията“ и да привлече повече млади таланти. Русия, казва той, напредва в създаването на алтернатива на Starlink, управлявана от SpaceX на Мъск, която предоставя интернет услуги чрез група сателити в ниска орбита около Земята и се използва широко в отдалечени райони и конфликтни зони.

Starlink се използва интензивно от украинските сили във войната с Русия.

Русия тества алтернативи на Starlink

Руската аерокосмическа компания "Бюро1440" разработва система от сателити в ниска орбита около Земята за глобално предоставяне на широколентов интернет.

„Няколко тестови апарата в орбита вече са проверени и произвеждащите се са съответно модифицирани“, каза Баканов . „Ние се движим с бързи темпове в тази посока.“

Русия, каза Баканов, се е научила от грешките си – включително от случая през 2002 г., когато отхвърли опита на Мъск в Москва да купи междуконтинентална балистична ракета за космически изстрелвания.

Според биографията на Мъск от 2015 г., написана от Ашли Ванс, руснаците са отхвърлили искането на Мъск през 2002 г., тъй като не са му имали доверие – което подтикна Мъск да намери начин да подбие цените на Русия за космически изстрелвания.

Съветски спътник бе първият в орбитата на Земята

Съветският съюз стресна Запада в ранните години на космическата надпревара, като пръв изстреля спътник в орбитата около Земята – „Спутник 1“, през 1957 г. – а след това съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек в космоса през 1961 г.

Но след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. руската космическа програма се сблъска с огромен недостиг на финансиране, корупция и оплаквания от млади инженери за лошо управление.

Амбициите на Русия да бъде лидер в космическите изследвания претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната мисия „Луна-25“ се разби в повърхността на Луната при опит за кацане.

Баканов е бивш шеф на компанията „Гонец“, управляваща руска система за сателитна комуникация, която е много по-малка по размер и се използва главно за правителствени цели.