България е сред лидерите в ЦИЕ по достъпност на таланти в IT сектора

Западноевропейските компании могат да намалят оперативните си разходи с до 51%, като наемат източноевропейски таланти, показва нов анализ на сектора.

Източна Европа е начело в технологичните иновации и аутсорсинга в IT сектора. Нова статистика разкрива, че 77,4% от технологичните компании наемат таланти от Източна Европа, като при 82,9% от тях ефективността на разходите е основната причина за избора на този регион, пише Science and Technology News.

Набирането на IT таланти от Източна Европа обаче не се базира само на разходите. Тук става въпрос за достъп до огромен набор от над 1,2 млн. специалисти със стабилно технологично образование, добри технически умения и перфектна културна близост със западните бизнес практики.

Последното проучване на Qubit Labs показва, че наемането на персонал в Източна Европа може да спести на западноевропейските предприятия около 34-51% оперативни разходи. Освен това компаниите могат да се възползват от други предимства на Централна и Източна Европа, включително възможността за бърз растеж, атрактивни нива на данъците и правителствени инициативи, които подкрепят иновациите и дългосрочния растеж на технологичната индустрия.

Набирането на IT специалисти в Източна Европа се ускорява, тъй като базата от таланти е огромна, а нивата на развитие са по-конкурентни в сравнение с тези в Западна Европа.

По отношение на динамиката на заплатите размерът на трудовото възнаграждение за софтуерните разработчици се увеличава с 14% в Румъния, докато заплатите в България остават стабилни. Освен най-популярните IT центрове някои бизнеси биха могли да обмислят набиране на персонал от страни от южните части на континента, като Хърватия, Сърбия и Португалия.

Месечна заплата на инженерите на данни на средно ниво в Източна Европа. Източник: Qubit Labs

Днес компаниите често наемат разработчици на средно ниво, които могат да бъдат продуктивни от самото начало без период на адаптиране. За да се ориентират ефективно в този пейзаж и да вземат разумни решения, е изключително важно компаниите да са наясно със съответните нива на опит на тези професионалисти.

Наемането на разработчици на изкуствен интелект (AI) в Централна и Източна Европа може да намали разходите за заплати с около 68%, констатира още анализът.

AI секторът е във възход и се очаква да нарасне над пет пъти през следващите години. Широкото приемане на технологията в различни индустрии, ускорените инвестиции в генеративен AI и интеграцията на изкуствения интелект при облачните технологии и интернет на нещата ще стимулират ръста на заплатите на разработчиците.

Украйна и Молдова се открояват като най-привлекателните места за набиране на такива таланти.

Месечна заплата на DevOps инженерите на средно ниво в Източна Европа. Източник: Qubit Labs

Наемането на източноевропейски инженери на данни може да помогне на фирмите да намалят оперативните разходи с до 62% и да инвестират спестените ресурси в други инициативи. Диапазонът на заплатите в Източна Европа обикновено варира между 3000 долара и 5000 долара на месец.

При бекенд разработчиците този процент може да стигне 63%, а при фронтед инженерите - 65%. Най-висок е този процент - 72 на сто, ако бъдат наети разработчици на мобилни приложения от Централна и Източна Европа.

Погледно по-общо, Полша и Румъния предлагат най-високите заплати, докато в Украйна и Молдова компаниите могат да наемат персонал срещу най-малко разходи.

DevOps талантите изискват около 68% по-ниски заплати в сравнение със Западна Европа

През 2025 г. DevOps инженерите се нареждат сред петте най-търсени позиции в световен мащаб, като прогнозите показват устойчиво търсене. Намирането на квалифицирани специалисти може да бъде трудно за организациите от различните индустрии, тъй като тези експерти трябва да притежават високоспециализиран набор от умения, а бързо нарастващото търсене води до инфлация при заплатите.

Наемането на DevOps инженери в Източна Европа може да бъде мъдър ход за организации, които се стремят да се справят с недостига на таланти и да възприемат проактивен подход към стратегическото набиране на таланти. Освен това наемането на DevOps специалисти от Централна и Източна Европа е с около 68% по-изгодно финансово в сравнение със страните от Западна Европа.бота и недостига на IT таланти, този регион е сигурен вариант за фирмите, които се стремят да получат конкурентно предимство.

В бъдеще този технологичен център ще процъфтява не само благодарение на конкурентните си цени за разработка на софтуер, но и на добре развитата си технологична екосистема, висококвалифицираните разработчици и статута на стратегическа дестинация за глобални технологични инвестиции.

„Източна Европа остава изгоден пазар за наемане на специалисти с различни нива на опит и експертиза. Полша и Румъния преживяват бърз растеж, което води до нарастващ брой разработчици и повишаване на заплатите. България и Молдова са скритите съкровища на региона, предлагайки стабилни заплати и голям набор от професионалисти, желаещи да се развиват и да напредват в кариерата“, коментира анализа Ива Козловска, главен изпълнителен директор на Qubit Labs.