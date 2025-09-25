ЕК започва разследване срещу SAP заради съмнение за антиконкурентни практики

Европейската комисия (ЕК) стартира разследване, за да разбере дали SAP е нарушила правилата за конкуренция по отношение на услугите за поддръжка на своя софтуер за управление на бизнеса, става ясно от съобщение, публикувано на сайта на Комисията.

Успоредно с разследването ЕК е направила предварителна оценка, обобщаваща основните факти по случая и идентифицираща опасенията ѝ относно конкуренцията.

Германска SAP разработва софтуерни приложения за компании, чрез които да управляват своя бизнес. Това включва ERP софтуер, който поддържа бизнес функции като управление на корпоративни финанси, човешки ресурси и управление на проекти.

ERP софтуерът на SAP може да се предоставя локално - когато софтуерът работи на собствените сървъри на клиента, или чрез облак - когато се хоства на сървърите на SAP и се доставя посредством интернет.

SAP предоставя и услуги за поддръжка на своя ERP софтуер, които включват редовни актуализации и техническа помощ за бизнес клиенти, за да поддържат софтуера.

Други компании също предоставят услуги за поддръжка на локалния ERP софтуер на SAP, конкурирайки се с германския разработчик, често срещу по-добри търговски условия.

Предварителното разследване на ЕК оспорва някои практики, прилагани от SAP на пазара на софтуерна поддръжка. Според Брюксел SAP изисква от клиентите да търсят услуги за поддръжка от германската група за своя локален ERP софтуер и ги принуждава да изберат един и същ вид поддръжка при едни и същи ценови условия. Това може да попречи на клиентите да „смесват и съчетават“ услуги за поддръжка от различни доставчици на различни цени и нива на поддръжка, заключва ЕК.

Според доклада SAP не позволява на клиентите да прекратяват услугите за поддръжка за неизползвани софтуерни лицензи, което може да доведе до заплащане от страна на клиентите на SAP за нежелани услуги.

Също така SAP систематично удължава първоначалния срок на локалните ERP лицензи, през който прекратяването на услугите за поддръжка не е възможно, изтъкват от ЕК.

ЕК се опасява, че SAP може да е ограничила конкуренцията от трети страни, доставчици на услуги за поддръжка на локалния ERP софтуер на SAP. Комисията е и загрижена, че практиките, прилагани от SAP, представляват експлоататорско поведение спрямо клиентите на групата, което може да бъде квалифицирано като нелоялна търговска практика.