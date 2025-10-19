Как младите хора се влюбват в старите технологии?

Луси Джаксън използва телефон, който не може да прави много повече от това да провежда разговори и, с известно усилие, да изпраща текстови съобщения. Това усложнява живота на една първокурсничка в колеж през 2025 г., пише Wall Street Journal.

Но за Джаксън, която използва хартиени карти и се обажда на местната таксиметрова компания, когато има нужда от превоз, допълнителните предизвикателства на живота с малко технологии са малка цена, която трябва плати.

„Много повече ценя нещата, до които не мога да имам лесен достъп, например всякакви видове медии“, казва 17-годишната Джаксън. „Малко по-трудно е да се сприятеляваш с хора и да поддържаш връзка с тях“.

Тийнейджърите и 20- и няколко годишните може би са израснали, потребявайки медии на телефоните си, поръчвали са храна чрез приложения и са използвали услуги за споделено пътуване, но някои от тях са се наситили на всичко това.

Движени от желанието да избягват екраните и да си върнат чувството за контрол, те възкресяват цифровите фотоапарати, сгъваемите телефони и компактдисковете. Не е необичайно да ги видим да се разхождат из магазин за плочи или да правят фотосесии на тротоара с цифрови фотоапарати, сякаш са се върнали в началото на 2000-те години.

Luddite Club, неправителствена организация, която подкрепя почивките от смартфоните, има 26 клона, почти всички от които в гимназии и колежи. Джаксън е член на борда ѝ.

Музиканти с по-млади слушатели, включително Тейлър Суифт, Сабрина Карпентър и Чапел Роън, продават различни форми на физически носители – дискове, винилови плочи и касетки. Някои дори продават дискове със сингли - формат, който е почти забравен.

Карпентър, исландската певица Лауфи и Роън, всички от поколението Z, наскоро оглавиха класациите за продадени дискове на Amazon. По-възрастни артисти също се появяват в класациите, но слушателите на Джон Фогърти вероятно не са израснали с дигиталните технологии хора, които купуват дискове за забавление.

Дори TikTok е пълен с видеоклипове за Bluetooth CD плейъри, сгъваеми телефони и цифрови фотоапарати.

„Хората, особено от поколението Z, просто са уморени да не притежават нищо“, казва Хънтър Уайт, 25-годишен инженер, занимаващ се с данни, който се самоопределя като член на „музикалните маниаци в интернет“.

Уайт споделя, че колекционира дискове, за да избяга от доминацията на стрийминг услугите, които според него подценяват артистите и предлагат непостоянно съдържание. Той си набавя дискове от гаражни разпродажби, магазини за втора употреба, магазини за плочи и различни събития и ги слуша на плейър, пуснат на пазара от Sony през 2002 г.

Миналата година Уайт пусна приложение, наречено Dissonant. (Да, може да обичаш физическите носители и все пак да създадеш приложение.) Членовете плащат, за да получат по пощата диск според вкуса си, заедно с ръчно написана бележка за албума. Могат да го задържат или да го върнат и да получат нов безплатно. Dissonant има библиотека от 800 диска и около 350 членове, повечето от които са на възрастта на Уайт.

80% от анкетираните от поколението на бейби бумърите са отговорили, че според тях младите хора са прекалено зависими от технологиите, сочи проучване на Harris Poll от 2023 г. А 60% са казали, че биха искали „да се върнат във времето преди всички да са „включени в мрежата“.

„Това е интересен подход“, смята Клей Рутлидж, чийто изследователски екип от Human Flourishing Lab си партнира с Harris Poll за проучването. „Те харесват технологиите, но имат чувството, че нещо им липсва и искат да имат по-голям контрол над това как ги използват“.

Джаксън, която е първокурсничка в колежа, си спомня как е получила първия си iPhone в средното училище. Социалните медии я карали да се чувства сякаш живее двойствен живот. „Имаше 3D версия в реалния живот, в която бях щастлива, но го имаше и този 2D свят, в който трябваше да си създавам образ“, казва тя. „Беше толкова фалшиво“.

Като първокурсничка сега среща хора, които също искат да се откажат от телефоните си, а тя самата си купува първия си сгъваем телефон. „Начинът, по който слушах музика, се промени драстично“, споделя те. „Навигацията беше истински проблем“.

Дигиталният фотоапарат с автофокус е една от най-ценните технологии, които биват преоткрити. В TikTok дори има шега, че във всяка група има по един „приятел с дигитален фотоапарат“, който кара всички да позират за снимки и се занимава със SD карти и адаптери. Кендъл Дженър наскоро се появи в Canon PowerShot в публикация в Instagram.

Цените на тези камери варират от 15 до над 300 долара.

26-годишната Тумаси Агияпонг от Чикаго, казва, че е започнала да се интересува от цифрови фотоапарати преди около две години от носталгия и заради качеството на изображението. Харесва ѝ, че имат едно предназначение, без разсейващите елементи на смартфона. Според нейните изчисления, сега притежава 15 от тях.

„Всъщност това просто идва от желанието ми да се разтоваря от това телефонът ми е да е всичко за мен“, споделя тя.