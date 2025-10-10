Растящите цени на технологичните акции будят призрака на дотком ерата

Инвеститорите са развълнувани от експанзията на OpenAI, която донесе голям тласък на акциите на технологичните компании. Все по-голям брой професионалисти на Wall Street обаче се опасяват, че резките скокове, които добавят десетки милиарди долари стойност за минути, сигнализират за нездравословен пазар, напомнящ за ерата на дотком фирмите, пише Bloomberg.

Advanced Mico Devices (AMD) записа огромен ценови растеж в понеделник, когато акциите на компанията поскъпнаха, за кратко увеличавайки пазарната капитализация на гиганта с около 100 млрд. долара до дневен връх. Движението бе предизвикано от сделката, която производителят на чипове сключи с OpenAI и която може да донесе приходи за милиарди долари. Преди това цената на акциите на Oracle скочи с 36% миналия месец, което добави 255 млрд. долара към пазарната капитализация на софтурната фирма само в една сесия, след като тя даде смели прогнози за своя облачен бизнес. Освен това сключи споразумение с разработчика на ChatGPT на стойност 300 млрд. долара за период от пет години.

„Ако някоя от тези сделки се провали, това ще предизвика ефекта на доминото надолу по веригата, който според мен е обезпокоителен“, смята Брайън Мълбъри, мениджър на портфолио от клиенти в Zacks Investment Management, която има активи на стойност около 12 млрд. долара. „Това ми напомня какво се случи с телекомуникациите в средата на 90-те години.“

Тези движения се случват на фона на нарастваща загриженост относно образуването на балон около изкуствения интелект (AI), докато ключовите играчи – а именно Nvidia и OpenAI – обещават милиарди долари в сделки с група компании, които създават инфраструктура за технологията. Докато се харчат все повече пари, растат опасенията, че тенденцията ще завърши с катастрофа, както се случи преди 25 години след еуфорията около дотком компаниите. Тогава бяха направени големи инвестиции в очакване на интернет трафик, чието материализиране отнемаше много повече време.

Нещо подобно би било още по-болезнено днес, тъй като водещите технологични акции формират приблизително 35% от индекса S&P 500 в сравнение с по-малко от 15% през 1999 г.

„Пазарът оценява тези сделки така, сякаш всеки, който сключи споразумение с OpenAI, ще бъде печеливш“, казва Майкъл О'Рурк, главен пазарен стратег в Jonestrading. „OpenAI е компания с отрицателен паричен поток и няма какво да губи, като подписва тези сделки. Инвеститорите трябва да бъдат по-внимателни. Но това е среда, в която първо купуваш, после задаваш въпроси.“

В интервю за CNBC милиардерът Пол Тюдор Джоунс твърди, че настоящата обстановка му напомня за дотком балона.

„Всички съставки са налице за някакъв вид спад“, каза той. „Ще се случи ли отново? Историята се повтаря много, така че бих помислил, че някаква версия на преживяното ще се случи отново“, добавяйки, че настоящата среда е „потенциално по-експлозивна от 1999 г.“

Едно от големите опасения за сделките е тяхната кръгова капиталова структура, като компаниите използват парите една на друга, за да купуват продуктите си, коментира Мълбъри.

Освен това мащабът на движенията на фондовия пазар при толкова големи компании е тревожен, смята той. Това са компании с „много големи, зрели баланси, които участват в този тип ралита“, казва Мълбъри. „Това е необичайно и наистина предизвиква известен размисъл.“

Разбира се, борсовият ръст на AMD може да е оправдан, тъй като сделката с OpenAI представлява важна стъпка в напредъка на компанията при графичните процесори (GPU), където се конкурира за пазарен дял с Nvidia. Анализаторите от Wall Street, които отразяват AMD, като цяло приветстваха новината.

„Това споразумение коренно променя начина, по който индустрията ще гледа на конкурентната позиция на AMD в бъдеще“, написа анализаторът на Benchmark Коди Ейкри в бележка до клиентите в понеделник, повишавайки ценовата цел на фирмата от 210 на 270 долара. „Освен очевидните приходи и печалбa от споразумението, ние вярваме, че това съобщение е ясна подкрепа за все по-конкурентната позиция на AMD като жизнеспособна техническа алтернатива на доминацията на Nvidia в областта на графичните процесори с изкуствен интелект.“

И все пак бързият скок на множество големи технологични акции с двуцифрен темп може да е знак, че оценките са се откъснали от основните си фундаменти и че инвеститорите купуват предимно от страх да не пропуснат по-нататъшни печалби.