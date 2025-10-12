Доминацията на OpenAI няма аналог в Силициевата долина

На практика всеки успешен технологичен стартъп в историята е бил изправен пред реалността, че може да бъде погълнат или прегазен от голям играч на пазара във всеки един момент. Това е част от ежедневието на предприемача, пише CNBC.

Но компанията в центъра на сегашния бум е съвсем различна.

За разлика от гигантите в бранша от миналото OpenAI е частна компания. Финансовите ѝ данни са предимно тайни, а способността и желанието ѝ да харчи чужди пари са без конкуренция.

И както OpenAI доказа неотдавна чрез зашеметяваща поредица от гигантски сделки и пускане на продукти на пазара, лабораторията за изкуствен интелект инвестира във всички нива – от разработката на центрове за данни до потребителски приложения, инструменти за кодиране и дори устройства. Флагманският ѝ чатбот ChatGPT достигна 800 млн. седмични потребители.

„Ако сте предприемач, трябва да си зададете въпроса: Къде е празното място?“, казва Нина Ачаджиан, партньор в компанията Index Ventures, съсредоточена върху изкуствения интелект.

Не че Ачаджиан е встрани от пазара.

В сделка, обявена в сряда, Ачаджиан и Index поведоха инвестиция от 25 млн. долара в Quilter, която използва изкуствен интелект за разработване на софтуер за печатни платки. Компанията е основана през 2019 г. от бившия инженер в SpaceX Сергий Нестеренко.

Ачаджиан определи Quilter като „доста нишова“ и „неизградена върху никакъв модел“. Тя допълни, че е малко вероятно OpenAI да се конкурира в пространство, където компании като Cadence Design и Synopsys отдавна разработват технологии за проектиране на чипове и допълни, че софтуерът за печатни платки се намира във всяко потребителско устройство, електрическа крушка, автомобилна гума и практически всички електронни устройства.

Въпреки това „няма предвидимост“, отбелязва тя. В сравнение с миналите цикли „по-неясно е и по-трудно да се предвиди в каква посока ще поемат тези хора“.

Бурно развитие

За по-малко от три години OpenAI се разрасна от AI стартъп, ръководен от човека, който преди това управляваше Y Combinator, до гигант за 500 млрд. долара, който води план за изграждане на центрове за данни, подкрепен от Белия дом и в партньорство с Nvidia, компанията с най-висока пазарна оценка в света.

Последните няколко месеца станаха още по-луди.

Главният изпълнителен директор Сам Алтман е навсякъде, като сключва мащабни споразумения, свързани с инфраструктура, с Nvidia, Broadcom, Oracle и AMD.

Миналата седмица компанията му пусна видео приложението Sora AI, което достигна един милион изтегляния за по-малко от пет дни, а тази седмица произнесе реч в рамките на събитието DevDay на OpenAI в Сан Франциско, на което присъстваха около 1500 разработчици.

На DevDay Алтман обяви общата наличност на Codex, софтуерния инженерен гигант на OpenAI, и съобщи, че Sora 2 вече е в приложния програмен интерфейс (API) и може да бъде тествано от програмисти. Той също така се качи на сцената с дизайнера на iPhone Джони Айв, който се присъедини към OpenAI през май като част от кампания за наемане на таланти в размер на 6,4 млрд. долара, с мисията да създаде AI хардуер.

Айв беше уклончив относно това, което създава, и каза на Алтман на сцената, че се надява да разработи инструменти, които да „ни правят щастливи и удовлетворени, по-спокойни, не толкова тревожни и изолирани“.

OpenAI ясно се позиционира като определящата компания в ерата на генеративния изкуствен интелект. Тя следва други определящи категории потребителски интернет компании от последните няколко десетилетия, а именно Amazon в електронната търговия и облачната инфраструктура, Google в уеб търсенето и дигиталните реклами, Facebook в социалните мрежи и Apple в мобилните приложения.

В тези пазарни бумове се родиха успешни стартиращи компании, а много други се провалиха по различни причини, включително неспособност да намерят достатъчно голям пазар, за да изградят устойчив бизнес или да получат директно разпространение.

Разработчиците на молибни приложения бяха принудени да достигат до потребителите чрез изключително пренаселени магазини за приложения, собственост на Apple и Google. Facebook и Google се превърнаха в задължителни канали за намиране на клиенти в интернет, а Amazon Web Services се наложи като предпочитана платформа за стартиращи компании, които искат да започнат бизнеса си, като по-ефективна алтернатива на закупуването на собствени сървъри.

Във всеки от тези случаи големите платформи пуснаха инструменти и функции, които се конкурираха директно с техните клиенти, като понякога ги изместваха напълно.

„Мислене тип златна треска“

Итън Курцвейл, управляващ партньор в компанията за рисков капитал Chemistry, казва, че най-голямата разлика днес е скоростта.

Стартиращите компании в областта на изкуствения интелект се създават и бързо достигат исторически високи оценки, а OpenAI се развива още по-бързо, като пуска услуги, които се конкурират с инструменти за кодиране на изкуствен интелект, комплекти за агенти и други приложения, работещи в ChatGPT.

„Това е най-бързо развиващият се период в създаването на стартъпи и промени в моята 17-годишна инвеститорска дейност“, казва Курцвейл, който прекарва първите 16 от тези години в Bessemer Venture Partners преди да основе Chemistry през 2024 г.

Курцвейл отбелязва, че OpenAI прави много неща, които теоретично са плашещи за много хора, но допълва, че има „манталитет тип златна треска, при който много компании ще се справят добре“.

Преобладаващото мнение е, че стартъпите в областта на изкуствения интелект трябва да се насочат към индустрии, които са силно регулирани или имат други динамики, които намаляват склонността им да избират услуги за изкуствен интелект с общо предназначение.

В областта на здравеопазването Heidi Health и DUOS обявиха големи кръгове на финансиране тази седмица, докато EvenUp и Spellbook привлякоха значителен капитал, за да се насочат към адвокатите.

„Има много области като финансите и здравеопазването, където купувачите искат някой, който да говори на техния език“, отбелязва Курцвейл.

В края на септември Chemistry организира събитие с участието на оперативния директор на OpenAI Брад Лайткап. Курцвейл казва, че голяма тема на разговор сред участниците била, че няма „технически препятствия“.

Това е очевидно на ниво основен модел, където OpenAI се изправя срещу компании като Anthropic, Google, Meta и други.

По-скоро предимството на компаниите е тяхната инерция, което помага да се обясни защо OpenAI е сключила сделки на стойност стотици милиарди долари с големи технологични играчи през последно време, като същевременно предоставя на бързо разрастващата се база от потребители още приложения и функции.

В този процес OpenAI влага огромни суми, без да се притеснява от реакцията на Wall Street.

„Няма отчетност, тъй като нито една компания не е публична“, казва Ачаджиан, като има предвид основно OpenAI и Anthropic, която миналия месец обяви, че е набрала 13 млрд. долара при оценка от 183 млрд. долара. „Това допълнително насърчава бурното набиране на капитал, капиталовите разходи и вертикалната интеграция“.

През първата половина на годината инвестициите в рискови компании в етап на растеж са достигнали 83,9 млрд. долара благодарение на пет сделки в областта на изкуствения интелект на стойност над 1 млрд. долара, според доклада зза второто тримесечие на Националната асоциация за рисков капитал и Pitchbook.

На годишна база това би надминало значително връхната точка от 2021 г., когато в етап на растеж бяха инвестирани 96,1 млрд. долара.

„AI продължава да доминира в горния край на спектъра на сделките“, сочи докладът.

Exa Labs, която определя продукта си като „търсене, създадено за AI“, набра 85 млн. долара в серия В през септември от инвеститори като Nvidia при оценка от 700 млн. долара. Основана през 2021 г., Exa представи първата си търсачка през ноември 2022 г., две седмици преди пускането на ChatGPT.

„Би било наистина изненадващо да видим компания, която не се конкурира с OpenAI“, казва съоснователят на Exa Джеф Уан в интервю тази седмица. „Ние сме в една лодка с всички останали“, допълни той.

Но Уан заяви, че OpenAI е предимство за неговия стартъп и за по-широката екосистема, тъй като създава инструменти, които подобряват продуктите на други компании.

Уан отбелязва, че макар OpenAI да е на пазара на търсачките, много хора сега използват ChatGPT вместо Google, новият свят, в който навлизаме, няма да бъде доминаран от една-единствена търсачка.

Уан коментира, че хора, които създават продукти с изкуствен интелект, плащат за услугата на Еха и че тя се използва в компании, които имат конкретни и „гигантски нужди“.

„Паят е наистина голям и OpenAI е само една компания“, допълва той.