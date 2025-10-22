Данъчен спор помрачи иначе добрия отчет на Netflix

Netflix заяви, че данъчен спор с Бразилия е намалил печалбата ѝ за третото тримесечие, помрачавайки резултати, които иначе бяха в съответствие с прогнозите на Wall Street, пише Bloomberg.

Най-високо оценената развлекателна компания в света отчете тримесечна оперативна печалба от 3,24 млрд. долара, което е с около 400 млн. долара под собствената ѝ прогноза и тази на анализаторите. Прогнозата на компанията за настоящото тримесечие е в съответствие с очакванията на Wall Street.

Netflix трябваше да плати около 619 млн. долара, за да уреди многогодишен данъчен спор с бразилските власти, датиращ от 2022 г. Компанията беше идентифицирала потенциалния риск в подадени по-рано документи, но не и в насоките си за резултатите, и заяви, че е щяла да надмине прогнозите, ако не бяха тези разходи. Бъдещите плащания ще бъдат по-малки.

„Не очакваме този въпрос да окаже съществено влияние върху бъдещите ни резултати“, посочва компанията.

Цената на акциите на Netflix се понижи със 7,5% до 1147,64 долара по време на следборсовата търговия, след като резултатите бяха обявени. На 30 юни книжата достигнаха исторически връх от 1341,15 долара. Това беше последният ден от предходното тримесечие. През последните няколко месеца обаче стойността им се понижи.

Спорът оказа натиск върху това, което много инвеститори смятаха за силно тримесечие за лидера във видео стрийминга.

Netflix спечели от силните си програми, включващи най-популярния ѝ филм на всички времена – KPop Demon Hunters, втория сезон на хитовия сериал "Уендзи Адамс" и продължението на комедията "Щастливият Гилмор". Освен това излъчи популярния боксов мач между Канело Алварес и Терънс Крофорд.

Инвеститорите са притеснени, че клиентите на Netflix не увеличават времето, което прекарват в услугата, както и от потенциалната опасност от видео, създадено от изкуствен интелект. По-голямата част от ръста на стрийминга се дължи на безплатни услуги като YouTube, Roku и Tubi.

Netflix се опита да отговори на тези опасения в писмото си до акционерите, като посочи рекордната ангажираност на абонатите си през последното тримесечие. Компанията е подготвила още по-силен списък от програми за последните три месеца на годината, включително последния сезон на "Странни неща", продължение на мистерията "Вади ножовете" и нови филми от Гийермо дел Торо и Катрин Бигълоу.

Въпреки списъка си от програми, Netflix генерира 2,66 млрд. долара свободен паричен поток през третото тримесечие, надминавайки оценките на Wall Street. Освен това увеличи прогнозата си за годината до около 9 млрд. долара.

Компанията ще използва част от тези пари за обратно изкупуване на акции и инвестиране в програми. Но също така сигнализира за възможността за сливания и придобивания. Netflix има интерес към закупуване на някои от активите, собственост на Warner Bros. Discovery, съобщи Bloomberg.

Не е нужно да има сделка, за да може Netflix да постигне целите си, заяви съизпълнителният директор Тед Сарандос по време на разговор с анализатори във вторник. Но компанията разглежда всички възможности и се интересува от интелектуална собственост, която да направи услугата ѝ по-привлекателна за клиентите. Ръководството няма интерес да купува кабелни телевизионни мрежи и е фокусирано предимно върху използването на допълнителните си средства за други инициативи.

През третото тримесечие приходите от продажби на Netflix са нараснали със 17 на сто до 11,5 млрд. долара, отговаряйки на очакванията на Wall Street. Заради спора в Бразилия печалбата е достигнала 5,87 долара на акция, под прогнозата на анализаторите за 6,94 долара. За четвъртото тримесечие Netflix очаква да спечели по 5,45 долара на акция при приходи за 12 млрд. долара. За сравнение, Wall Street прогнозира печалба от 5,42 долара на акция и приходи на стойност 11,9 млрд. долара.