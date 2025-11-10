Blue Origin на Джеф Безос отложи планирания втори полет на ракетата New Glenn

Blue Origin отложи планирания втори полет на водещата си ракета New Glenn, забавяйки мисия, разглеждана като решаващ тест за космическата компания на Джеф Безос, която се опитва да се конкурира със SpaceX, пише Bloomberg.

Планираното изстрелване от Кейп Канаверал, Флорида, беше отлагано няколко пъти, преди Blue Origin в крайна сметка да го отмени финално поради метеорологичните условия и неуточнени проблеми с наземното оборудване. Целта на компанията е да изпрати два космически кораба, произведени от Rocket Lab, по траектория към Марс за първата мисия на New Glenn с НАСА.

Новата целева дата за мисията - дългоочакван втори полет след дебюта на ракетата през януари - е сряда, съобщи Blue Origin в публикация в социалната мрежа X.

В резултат на спирането на работата на правителството на САЩ, Федералната авиационна администрация (ФАА) миналата седмица издаде извънредна заповед, ограничаваща както полетите на авиокомпании, така и търговските космически изстрелвания. Директивата забранява търговските изстрелвания и повторни влизания в атмосферата по време на времевия прозорец, в който първоначално е планирано резервното изстрелване на New Glenn.

Лаура Магинис, вицепрезидент по управление на мисии в New Glenn, в събота коментира на брифинг, че Blue Origin работи в тясно сътрудничество с ФАА и НАСА „за възможности за изключения от политиката въз основа на това как ще протече нашата мисия“.

Ключова за амбициозните планове на Blue Origin за изследване на космоса, New Glenn изостава с години от графика и е изправена пред по-дълъг от очакваното период на чакане преди следващия си полет.

През януари главният изпълнителен директор Дейв Лимп заяви, че Blue Origin се е стремила към второ изстрелване до края на пролетта и към общо 6 до 8 полета през 2025 г.

Успешното изстрелване би помогнало Blue Origin да се опита да се противопостави на контрола, който SpaceX на Илон Мъск има върху ракетния бизнес.

След изстрелването Blue Origin планира да приземи ракетния ускорител на барж в Атлантическия океан. New Glenn, подобно на серията ракети Falcon на SpaceX, е проектирана да бъде частично за многократна употреба, което позволява ускорителите да бъдат пренасочвани за многократни изстрелвания.

Когато New Glenn направи дебютния си полет през януари, ракетата достигна орбита, но пропусна планираното кацане на ускорителя.