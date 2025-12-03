Anthropic планира листване още през 2026 г.

Anthropic – стартъпът за изкуствен интелект (AI), подкрепен от Google на Alphabet и Amazon.com, е наел адвокатската кантора Wilson Sonsini, за да подготви първично публично предлагане (IPO), което може да се състои още през 2026 г., съобщи във вторник Financial Times, цитиран от Ройтерс.

Листване би дало на компанията, която управлява AI чатбота Claude, по-ефективен начин за набиране на капитал и би осигурило лост за по-големи придобивания чрез публични акции. Ходът се случва в момент, в който внедряването на AI набира скорост, подкрепено от по-високите разходи за технологии на компаниите и нарастващия интерес на инвеститорите.

Представител на Anthropic е заявил пред Ройтерс, че компанията все още не е решила кога или дори дали ще излезе на борсата.

Компанията вече се е обръщала към Wilson Sonsini за редица корпоративни въпроси. Адвокатската кантора не е отговорила веднага на искането на Ройтерс за коментар по новината на FT извън нормалното работно време.

Според FT Anthropic може да е готова да листне акциите си на борсата през 2026 г. Стартъпът е обсъдил с големи инвестиционни банки потенциално IPO, съобщава вестникът, позовавайки се на източници.

В статията на FT обаче се посочва, че преговорите са в ранен етап и са неофициални, което показва, че компанията все още е далеч от избора на гаранти за IPO.

Anthropic преговаря за кръг от частно финансиране, който може да даде на стартъпа оценка от над 300 млрд. долара, се казва още в статията.

Управляваната от Дарио Амодей Anthropic прогнозира, че ще удвои и потенциално почти утрои годишните си приходи до около 26 млрд. долара през следващата година. Тя има над 300 хил. бизнес и корпоративни клиенти.

Подкрепяната от Microsoft OpenAI, която е основен конкурент на Anthropic, се подготвя за това, което може да се определи като едно от най-големите IPO-та в историята, с потенциална оценка до 1 трлн. долара. Компанията полага основите за публично предлагане и може да подаде заявление пред регулаторните органи още през втората половина на 2026 г., съобщи Ройтерс.

Финансовият директор на OpenAI, Сара Фриър, заяви по-късно през ноември, че листването не е в краткосрочните планове на компанията.

Миналия месец Microsoft и Nvidia обявиха планове да инвестират до 15 млрд. долара в Anthropic, след като AI компанията пое ангажимент на стойност 30 млрд. долара за ползване на облачните услуги на Microsoft.

Основана през 2021 г. от бивши служители на OpenAI, Anthropic наскоро беше оценена на 183 млрд. долара.