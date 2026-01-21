Кога ще се приеме у нас директивата за киберсигурност

В България продължава да се бави транспонирането на NIS 2 с мерки за киберсигурност, въпреки че текстовете са внесени в парламента от края на 2024 г. и вече са минали първо четене. Този коментар направи Петър Кирков, експерт по киберсигурност, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че страната ни вече е в наказателна процедура заради закъснението.

Кирков обясни, че новият пакет за киберсигурност на Европейската комисия представлява прецизиране и опростяване на вече приетите регулации. „Тези разширени пакети представляват по-скоро опростяване на директивата в някои нейни части, така че да я направят по-лесна за реализация“, отбеляза експертът. Той подчерта, че по този начин ще се повиши устойчивостта и сигурността на цифровите продукти и услуги в ЕС.

„Промените целят опростяване на правилата, по-ясни изисквания за бизнеса и по-добра защита срещу нарастващите киберзаплахи“, добави Кирков.

Според него липсата на окончателно приет закон у нас създава неяснота за българските дружества, които попадат в обхвата на директивата. Докато текстовете не бъдат приети на второ четене, компаниите не знаят какви точно ще бъдат изискванията към тях. В същото време техните конкуренти в други европейски държави вече работят по ясни правила и разполагат с достъп до финансиране за прилагане на мерките за киберсигурност.

По думите на Кирков всяка система, свързана с интернет, е обект на непрекъснати автоматизирани атаки, независимо от размера или сектора на организацията. Той даде пример с експеримент с т.нар. „honeypot“ системи, които показват стотици хиляди, а в някои случаи и над милион атаки само за няколко дни. Въпреки това много компании продължават да подценяват киберсигурността.

„Всяка система, свързана към интернет, бива атакувана. Това са непрестанни автоматизирани атаки към системите в интернет пространството. Тоест всяка българска фирма, която има някакво IT, е атакувана дори в момента“, каза още експертът.

Кирков отбеляза, че основната идея на европейските регулации е не толкова пълна защита, колкото киберустойчивост – способността бизнесът да продължи да функционира дори при атака.

