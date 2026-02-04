Поскъпващите чипове за памет натежават на пазара на потребителска електроника

Очаква се глобалното търсене на смартфони, персонални компютри и игрови конзоли да намалее през тази година, тъй като компаниите – от британската Raspberry Pi до HP Inc – повишават цените, за да компенсират поскъпването на чиповете за памет, пише Ройтерс.

Бързото изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект (AI) от американски технологични компании като OpenAI, Google, собственост на Alphabet, и Microsoft поглъща голяма част от световните доставки на чипове за памет, което води до повишаване на цените, тъй като производителите дават приоритет на компоненти за центрове за данни с по-висока печалба пред потребителски устройства.

Samsung, SK Hynix и Micron – най-големите производители на чипове за памет в света, заявиха през последните месеци, че се затрудняват да отговорят на търсенето, но отчетоха оптимистични тримесечни печалби на фона на скока в цените на полупроводниците си.

Скокът в цените обаче се отразява и на потребителските пазари.

Изследователските компании IDC и Counterpoint сега очакват глобалните продажби на смартфони да се свият с най-малко 2% през тази година, което е рязка промяна в сравнение с прогнозите им за растеж отпреди няколко месеца. Това би било първият годишен спад в доставките от 2023 г. насам.

IDC прогнозира, че пазарът на персонални компютри ще се свие с най-малко 4,9% през 2026 г. след ръст от 8,1% през миналата година. В същото време очаква се продажбите на конзоли да спаднат с 4,4% през текущата година след очакван ръст от 5,8% през 2025 г., според TrendForce.

Труден избор за производителите

Някои компании вече са повишили цените, а гигантите в индустрията Apple и Dell са изправени пред труден избор: да поемат разходите и да жертват маржовете си или да ги прехвърлят на потребителите, рискувайки да потиснат търсенето.

„Производителите може да поемат част от разходите, но предвид мащаба на недостига, това със сигурност ще се отрази в по-високи цени за потребителите“, каза анализаторът от Emarketer Джейкъб Бърн.

„Това ще доведе до по-слаби продажби на потребителски устройства през 2026 г. Това ще бъде предизвикателство за компаниите, които се опитват да продават продукти в период на по-широка инфлация.“

Натискът се усилва от очакванията, че ценовите увеличения ще продължат, вероятно и през следващата година. Counterpoint оценява, че цените на чиповете за памет ще скочат с 40% до 50% през първото тримесечие след увеличение от 50% през миналата година.

„През последните две тримесечия наблюдавахме 1000% инфлация при цените на някои продукти и цените продължават да се повишават“, заяви Тоби Гонърман, президент на дистрибутора на полупроводници Fusion Worldwide.

„Потребителите могат да очакват много скоро да плащат значително по-високи цени за лаптопи, мобилни телефони, носими устройства и игрови конзоли.“

Анализаторите смятат, че въздействието вероятно ще бъде най-силно изразено за производителите на устройства от ниския и средния ценови диапазон, например китайските производители на смартфони Xiaomi и TCL Technology и производителя на компютри Lenovo.

TrendForce съобщи миналата година, че Dell и Lenovo планират увеличение на цените с до 20% в началото на 2026 г.

Акциите на Raspberry Pi, Xiaomi, Dell, HP Inc и Lenovo поевтиняха през последните три месеца на 2025 г., като Xiaomi отбеляза най-голям ценови спад от 27,2%.

Изпълнителният директор на HP Енрике Лорес заяви през ноември, че компанията ще повиши цените на персоналните компютри поради „значителните“ разходи за чипове за памет, а изпълнителният директор на Raspberry Pi нарече скока в цените „болезнен“ в блог публикация от декември, в която обяви повишение на цените на устройствата си.

По-слабите перспективи за търсенето могат да засегнат и продажбите на търговци на дребно, специализирани в електроника, като Best Buy, които вече предупредиха миналата година, че повишенията на цените, предизвикани от митата, могат да откажат потенциалните купувачи.

Apple ще обяви финансовите си резултати на 29 януари, а Dell – на 26 февруари. Xiaomi обикновено обявява резултатите си в края на март.

Пазарната сила на Apple

Според някои анализатори Apple, с мащаба, ценовата си сила и широката си мрежа от доставчици, е в по-добра позиция да преодолее скока в цените на чиповете за памет в сравнение с по-малките си конкуренти.

Компанията обикновено поддържа цените на флагманската си линия iPhone в САЩ стабилни между събитията по представянето ѝ през септември. Миналата година тя пое разходи за стотици милиони долари, свързани с митата, вместо да ги прехвърли на клиентите.

„Apple е в по-добра позиция, тъй като използва договорни цени (вместо по-нестабилни спот цени) за своите покупки, което ѝ осигурява по-добри цени“, заяви анализаторът от Morningstar Уилям Кервин.

„Но тя не е имунизирана и може да се наложи да повиши цените, за да прехвърли по-високите разходи за материали.“