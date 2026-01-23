TikTok финално сключи сделка за дейността си в САЩ след години регулаторни битки

TikTok и китайската компания майка ByteDance сключиха дългоочаквана сделка за прехвърляне на част от дейността си в САЩ на американски инвеститори, с което гарантираха бъдещето на популярното видео приложение в страната и избегнаха национална забрана, съобщава Bloomberg.

Социалната медия официално създаде американско юридическо лице с трима управляващи инвеститори: Oracle, компанията за частни инвестиции Silver Lake Management и базираното в Абу Даби инвестиционно дружество MGX. Главният изпълнителен директор на TikTok Шоу Чу, който ще продължи да управлява най-ценния актив на ByteDance в света, получава място в борда на директорите. Адам Пресър, който беше ръководител на операциите, доверието и безопасността на TikTok, сега ще оглави американското предприятие като главен изпълнителен директор.

Продажбата на TikTok слага край на дългата геополитическа и регулаторна борба, която в продължение на пет години заплашваше да закрие TikTok в САЩ поради опасения за националната сигурност. Конгресът първоначално прие закон през 2024 г. за забрана на приложението, освен ако ByteDance не продаде TikTok, изразявайки опасения, че китайското правителство може да злоупотреби с данните на американските потребители или да използва приложението, за да прокарва налаганите от Пекин наративи. TikTok твърди, че нито едното, нито другото се е случило.

Американският президент Доналд Тръмп приветства края на сагата в публикация в социалната си мрежа Truth Social, където отново отдаде заслуги на феномена в социалните медии за това, че му е помогнал да спечели изборите през 2024 г. Той благодари на китайския си колега Си Дзинпин за одобряването на сделката. „Той можеше да постъпи по друг начин, но не го направи и сме благодарни за решението му“, написа Тръмп.

Оценката на сделката остава неясна, но вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс посочи цена от около 14 млрд. долара. Стойността на американския бизнес на TikTok, който обхваща реклама, електронна търговия и стрийминг на живо, е била оценявана в миналото на 35 до 50 млрд. долара.

Първоначално сделката трябваше да бъде сключена до януари 2025 г., за да се избегне забрана, но Тръмп удължи крайния срок на няколко пъти, за да даде повече време на TikTok.

Решението, години след като за първи път беше обсъдена потенциална забрана, е победа за малките бизнеси, големите марки и създателите на съдържание, чието препитание зависи от TikTok, както и за около 200 млн. американски потребители, които всеки месец ползват приложението за новини и забавление.

Съгласно споразумението, първоначално обявено от администрацията на Тръмп през септември, новите инвеститори, включващи Oracle, Silver Lake и MGX, ще притежават 50% от новата американска структура на TikTok. Съществуващите инвеститори в ByteDance ще контролират 30,1%, а ByteDance – 19,9%, в съответствие със закона.

Новото дружество ще отговаря за модерацията на съдържанието в TikTok и защитата на данните на американските потребители. То ще се управлява от нов седемчленен съвет, съставен предимно от американци. Oracle, която вече е дългогодишен партньор на TikTok в областта на облачните изчисления, ще изпълнява ролята на охранител, който да гарантира, че TikTok спазва закона.

Все пак критиците твърдят, че споразумението не спазва адекватно закона за националната сигурност на САЩ, приет през 2024 г. по време на администрацията на Байдън, който наложи отделянето. Не е ясно дали някой от тези критици ще оспори сделката.

Този закон постановява, че ByteDance не може да има оперативни отношения с US TikTok. TikTok твърди, че съвместното предприятие е създадено в съответствие с указа на Тръмп от септември.

Сделката, предложена от Белия дом, позволява на ByteDance да отдава под наем копие от своя алгоритъм за съдържание на бъдещото американско подразделение на TikTok, като преобучава новия алгоритъм на базата на данни за американските потребители.

Очаква се ByteDance да запази контрол над ценни части от своя бизнес TikTok в САЩ, включително рекламното си подразделение и бързоразвиващия се отдел за онлайн търговия TikTok Shop.