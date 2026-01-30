OpenAI се готви за IPO през четвъртото тримесечие в опит да изпревари Anthropic

OpenAI подготвя почвата за публично листване през четвъртото тримесечие на тази година, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на запознати с въпроса. Така компанията ускорявай плановете си, докато конкуренцията със съперника ѝ Anthropic се засилва.

Стартъпът, оценен на 500 млрд. долара, води неформални преговори с банки от Wall Street за потенциално първично публично предлагане, твърдят запознати с въпроса, и разширява финансовия си екип. Това включва наемането на нов главен счетоводител, Аджмере Дейл, и нов корпоративен финансов директор, Синтия Гейлър, която ще отговаря за връзките с инвеститорите.

Очаква се тази година да бъде изключително успешна за дебютите на фондовия пазар след неотдавнашния спад, а някои на Wall Street спекулират, че 2026 г. може да бъде най-успешната IPO година. OpenAI, конкурентът ѝ Anthropic и SpaceX са сред най-следените технологични фаворити, които биха могли да станат публични, въпреки че листването на по-малки компании също се е увеличило.

Осъществяването на успешно листване до края на годината вероятно ще бъде трудно за производителя на ChatGPT, който все още се сблъсква с предизвикателствата на бързо растящ стартъп. Компанията наскоро направи промени в ръководството си и се бори с ожесточената конкуренция на Google в основния си потребителски бизнес. Това я подтикна да обяви седмици наред „червен код“ за подобряване на качеството на ChatGPT. OpenAI също така се изправя пред съда по дело, заведено от съоснователя Илон Мъск, който търси обезщетение в размер до 134 млрд. долара.

IPO би могло да помогне на AI стартъпа да укрепи доверието на пазара във финансите ѝ, след като инвеститорите поставиха под въпрос как ще плати за AI инфраструктурата и сделките с чипове, които възлизат на стотици милиарди долари през следващите години.

„Вълнувам ли се да бъда главен изпълнителен директор на публично търгувана компания? 0%. Вълнувам ли се, че OpenAI ще стане публично търгувана компания? В някои отношения да, а в други мисля, че ще бъде наистина досадно“, каза главният изпълнителен директор Сам Алтман в подкаста Big Technology през декември. С публичното предлагане на OpenAI се очаква той да делегира някои отговорности на бившия главен изпълнителен директор на Instacart Фиджи Симо, който ръководи продуктовите и бизнес екипи на OpenAI като главен изпълнителен директор на Applications.

Ръководителите на OpenAI са изразили в частни разговори опасения, че Anthropic ще изпревари компанията с IPO, казват запознати с въпроса. Anthropic, основана от бивши лидери на OpenAI, е съобщила на финансовите си партньори, че е готова да листне акциите си до края на тази година. Продажбите на стартъоа се увеличават значително, благодарение главно на популярността на популярния ѝ агент за програмиране Claude Code, и в момента тя е в процес на набиране на финансиране, което вероятно ще надхвърли първоначалната цел от 10 млрд. долара, споделят запознати с въпроса.

Която и компания да се листне първа, вероятно ще се облагодетелства от голяма група инвеститори на публичния пазар, включително индивидуални инвеститори, които искат да се възползват от новата вълна на компаниите за генеративен изкуствен интелект. OpenAI и Anthropic също така се конкурират с SpaceX на Мъск, която планира IPO още през лятото и се надява да събере над 1 трлн. долара, според запознати с въпроса.