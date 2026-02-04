Германският финансов министър: Центровете за данни ще засилят суверенитета на Европа

Център за данни в Мюнхен на стойност 1 млрд. евро, построен от Deutsche Telekom AG и Nvidia Corp., ще помогне на Германия да стане по-независима по отношение на цифрова инфраструктура извън Европа, заяви финансовия министър Ларс Клингбайл, цитиран от Bloomberg.

Клингбайл присъства на официалната церемония по откриването на обекта, едно от най-големите центрове за данни в Европа, които могат да захранват сложни системи с изкуствен интелект (AI).

„За мен е особено важно технологичното лидерство да бъде в основата на бъдещия бизнес модел на Германия“, заяви финансовият министър. „Това е важен стълб за германската и европейската екосистема за изкуствен интелект“, добавя той.

Всичко това укрепва цифровия суверенитет, категоричен е Клингбайл.

SAP SE ще доставя платформи и приложения за центъра. Участието на големи германски корпорации и политическата подкрепа на високо ниво са знак за това как най-голямата европейска икономика е ангажирана с разработването на екосистема за изкуствен интелект, за да се опита да се конкурира с технологичните гиганти от САЩ и Китай.

Миналата година Deutsche Telekom заяви, че новият обект ще увеличи изчислителната мощ на Германия в областта на изкуствения интелект с около 50%.

„Тук доказваме, че Европа може да прави изкуствен интелект“, заяви главният изпълнителен директор на Deutsche Telekom Тим Хьотгес.

Европейските бизнес лидери призоваха континента да се възползва от силните си страни в производството, вместо да се конкурира със САЩ и Китай по отношение на технологии, насочени към потребителите. Новата инициатива изгражда това, което Nvidia и нейните партньори наричат ​​„индустриален облак с изкуствен интелект“, което се различава от огромните центрове за данни, изграждани в САЩ, използвани за създаване на големи езикови модели. Германският обект ще хоства модели с изкуствен интелект и ще помага за свързването им с индустриални източници на данни, опитвайки се да ускори приемането на технологията от индустрията.

Размерът на инвестицията обаче подчертава и разликата между Европа и САЩ. Технологични гиганти като Microsoft Corp. и Google на Alphabet Inc., както и стартъпи като OpenAI, влагат стотици милиарди долари за изграждане на капацитет за изчисления с изкуствен интелект.