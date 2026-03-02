Чатботът на Anthropic се срина за хиляди потребители

Популярният чатбот с изкуствен интелект (AI) на Anthropic Claude се сблъска с прекъсвания в услугата си, като хиляди потребители съобщават за проблеми.

Причината за прекъсването не е ясна. Anthropic заяви, че в актуализация на състоянието е имало „увеличен брой грешки“ в някои услуги и заяви, че е започнала разследване на проблема, информира Bloomberg.

Прекъсването е засегнало тези, които използват чатбота Claude, както и услугата за кодиране Claude Code на Anthropic. Тези, които използват приложения, в които е интегриран Claude, не изпитват прекъсвания, изтъква компанията.

Приложението Claude не е работело за нерегистрирани потребители, докато други са публикували в социалните платфофрми екранни снимки на страница с грешка, описваща състояние на „временно прекъсване на услугата“.

„Установихме, че Claude API работи както трябва“, пише Anthropic. „Проблемите, които наблюдаваме, са свързани с Claude.ai“, се добавя в съобщението.

Междувременно Anthropic преживява рязък ръст на нови потребители, породен от враждата на компанията с Пентагона, която получи широк медиен отзвук. Американското министерство на отбраната иска неограничено използване на инструментите за изкуствен интелект на компанията за военни цели, докато Anthropic отказва да предостави подобен достъп. Компанията не иска инструментите ѝ да се използват за наблюдение на американски граждани или за смъртоносни атаки с безпилотни апарати.

Борбата заплашва да обхване Anthropic, въпреки че компанията има обществената подкрепа, след като администрацията на президента Доналд Тръмп нареди на федералните агенции да спрат да използват софтуера ѝ, а Пентагонът определи компанията като риск за веригата на доставки.

Приложението Claude оглави App Store на Apple Inc. през последните няколко дни. Представители на технологичната индустрия от Силициевата долина също подкрепиха позицията на компанията.

Сам Алтман, основателят на OpenAI, обяви, че компанията е сключила сделка с Пентагона часове след заповедта на Тръмп.