Лидерът на хардуер разработките в OpenAI напуска след сделката с Пентагона

Кейтлин Калиновски, която отговаряше за хардуера в OpenAI, обяви оставката си в събота, като посочи опасения относно споразумението на компанията с Министерството на отбраната, съобщава Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа X Калиновски написа, че OpenAI не е отделила достатъчно време, преди да се съгласи да внедри AI моделите си в класифицираните облачни мрежи на Пентагона.

„AI има важна роля в националната сигурност“, написа Калиновски. „Но наблюдението на американците без съдебен надзор и смъртоносна автономност без човешко разрешение са въпроси, които заслужават повече обсъждане, отколкото получиха“, посочва още.

Ройтерс не е успяла да се свърже веднага с Калиновски за коментар, но тя написа в X, че макар да чувства „дълбоко уважение“ към главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и екипа, компанията е обявила сделката с Пентагона, „без да са определени ограниченията“, написа тя.

„Това е преди всичко въпрос на управление“, написа Калиновски в последващ пост в X. “Тези въпроси са твърде важни, за да се бърза с договори или обявления."

OpenAI заяви ден след сключването на сделката, че тя предвижда допълнителни предпазни мерки за защита на случаите на употреба. В събота компанията повтори, че „червените линии“ изключват използването на технологията ѝ за вътрешно наблюдение или автономни оръжия.

„Разбираме, че хората имат силни мнения по тези въпроси и ще продължим да водим дискусии със служители, правителства, гражданското общество и общности по целия свят“, заяви компанията в изявление пред Ройтерс.

Калиновски се присъедини към OpenAI през 2024 г., след като ръководеше разработването на хардуер за разширена реалност в Meta Platforms.