Небрежността на Сам Алтман работи в полза на Anthropic

В понеделник главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, подложен на вътрешен и външен натиск заради сделката, която постигна с Пентагона, за да замени конкурента Anthropic, призна, че може да е прибързал със споразумението и възнамерява да направи някои изменения. В бележка до персонала, която Алтман впоследствие сподели в социалната платформа X, неговите недомислени идеи станаха напълно видими. Четейки между редовете, Алтман изглежда осъзнава, че е допуснал сериозна грешка в преценката, пише Bloomberg.

„Искрено се опитвахме да деескалираме нещата и да избегнем много по-лош резултат“, пише той. „Но мисля, че просто изглеждаше опортюнистично. Добър урок за мен, тъй като в бъдеще ще се сблъскаме с решения с по-висок залог“, добавя Алтман.

Не е ясно какво смята за „по-лош резултат“, освен да пропусне шанса си да се възползва от ситуацията на Anthropic. Не знаем за оперативен риск – Claude на Anthropic остава на разположение на военните и беше използван през уикенда за подпомагане на атаките срещу Иран – и доколкото знаем, Пентагонът не е настоявал внезапно да разположи напълно автономните оръжия, за които се говори по време на тези разговори, които се фокусираха и върху това как технологията ще се използва за масово наблюдение на американци.

Не, решението на Алтман бързо да изпълни условията на Пентагона сякаш имаше за цел той да се възползва от момент, създаден от по-етичен конкурент. Сега изглежда почти сигурно, че това ще има обратен ефект.

Изтеглянията и използването на Claude на Anthropic - която беше малък играч на американския пазар за потребителски изкуствен интелект с 1,5% дял през януари - отбелязаха рязък ръст. Според данни на Apptopia, изтеглянията на приложението Claude в САЩ са се увеличили с 220% във вторник в сравнение с тези на 23 февруари, преди началото на скандала. Изтеглянията на ChatGPT на Open AI са намалели с 5% през това време. Ръстът е достатъчен, за да постави Claude начело в класациите за изтегляне на приложения с изкуствен интелект. За сравнение, през януари приложението беше извън топ 100. Gemini на Google, който вече беше отбелязал значителен напредък по отношение на пазарния си дял, отчита ръст от около 5%.

Anthropic очевидно се възползва максимално от възможността, като улеснява потребителите на ChatGPT да преминат към друга компания. Ръководителите обаче знаят, че един разрастващ се потребителски бизнес не би се доближил до компенсирането на последиците от това да бъде единствената американска компания, определена като „риск за веригата на доставки“, както заплаши министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Anthropic заяви, че ще оспори всяко подобно действие в съда, а правните експерти дават на компанията голям шанс да спечели.

„Вярваме, че обосновката на Хегсет, фокусирана върху отказа на Anthropic да промени условията на договора си за отбрана от юли, вероятно е твърде крехка основа, за да подкрепи подобно драстично действие“, пише анализаторът на Bloomberg Intelligence Матю Шетенхелм.

Въпреки че съществува риск една дълга съдебна битка да осакати способността на Anthropic да поддържа клиентската си база, Шетенхелм смята, че е вероятно съдът да отложи изпълнението на крайната мярка, докато тя бъде оспорена.

„Правителството със сигурност ще подчертае необходимостта от спазване на този въпрос за националната сигурност – и това обикновено е печеливша карта“, посочва той, добавяйки: „Но все пак трябва да има някаква основа в закона, а обосновките, които съм виждал досега, вероятно не я стигат дотам“.

Ако това се окаже така, Anthropic ще загуби може би този конкретен договор с Пентагона, но останалите ѝ нарастващи корпоративни действия – в които тя води на OpenAI – ще останат непокътнати. Други военни договори ще останат на масата, до голяма степен защото моделите на Anthropic са високо ценени в разузнавателната общност.

И благодарение на действията на Алтман, Anthropic спечели маркетингово предимство, което парите не можеха да купят – в допълнение към публичността, която си купи с реклами за Супербоул, подиграващи се с рекламните планове на ChatGPT – и по-голям дял от потребителския пазар на изкуствен интелект, когато все още никой не може да гадае кой ще бъде евентуалният „победител“ в областта на изкуствения интелект.

Грешката на Алтман не би била изненада за онези, които следят кариерната му траектория. Статия в списание Time от 2023 г. възхвалява способностите му за набиране на средства, като същевременно отбелязва, че четирима негови познати го смятат за „хлъзгав - и понякога подвеждащ и измамен“.

Иля Сутскевер, бивш главен експерт на OpenAI и един от архитектите на съвременния изкуствен интелект, смята Алтман понякога за „нечестен“ и умел в „причиняването на хаос“.

ChatGPT получи грозното си име, защото Алтман толкова бързаше да го пусне, че колегите му нямаха време да измислят нещо по-добро.

Може би се чудите какви други подобни решения Алтман е взел прибързано. Какви норми са били преодоляни, коя работа е останала недовършена, за да се сключи договор? „Поуката“ за Алтман може би е, че е най-добре да се научи как да действа по-осъзнато.