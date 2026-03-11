Москва е обект на мащабни прекъсвания на мобилния интернет

Руската столица е обект на мащабни прекъсвания на мобилния интернет, които властите обясняват с мерки за сигурност заради украински атаки.

Съобщенията за прекъсвания в Москва, град с над 13 млн. жители, са започнали в началото на миналата седмица и са се увеличили през следващите дни, според данни от услугата за проследяване на прекъсванията Sboy.rf, цитирани от Bloomberg.

Московчани сигнализират за нестабилна връзка или пълна загуба на услугата от най-големите мобилни оператори в страната и прекъсвания на Wi-Fi сигнала в метрото на града. Засега обаче властите не са обяснили напълно на какво се дължат прекъсванията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред държавните медии в сряда, че ограниченията върху мобилните комуникации в столицата ще останат толкова дълго, колкото е необходимо, „за да се гарантира безопасността на гражданите“ заради украински атаки.

Регионалните власти все по-често прибягваха до временни прекъсвания на мобилния интернет през 2025 г. на фона на заплахи от украински дронове. В някои райони на страната достъпът до мобилни данни беше прекъсван в продължение на седмици. Но значителни смущения в Москва не са наблюдавани от май, когато столицата отблъсна масивна атака с дронове преди военния парад за Деня на победата, на който присъстваха световни лидери, включително китайският президент Си Дзинпин.

Мобилният трафик представлява около 50% до 70% от цялото използване на интернет в Русия, а бизнесът в столицата вече е понесъл загуби от 5 млрд. рубли (55 млн. долара) за пет дни, според в. „Комерсант“. Настоящите прекъсвания в Москва са засегнали особено куриерските услуги, приложенията за споделено пътуване, операторите за споделено ползване на автомобили и търговците на дребно, съобщава вестникът.

Въпреки това жителите на Москва съобщават, че по време на прекъсването достъпът до одобрени от правителството платформи от „белия списък“ за основни услуги все още е бил възможен, което може да показва, че властите тестват как системата ще работи по време на по-ащабни прекъсвания.

Системата на „белия списък“ не е уникална за Русия. Иран многократно е ограничавал международния достъп до интернет по време на периоди на вълнения, включително и в настоящата война с Израел и САЩ, като същевременно се запазват достъпни избрани вътрешни услуги като банкови и правителствени портали, чрез контролирана от държавата мрежа.

Миналата година президентът Владимир Путин нареди на властите да разработят ограничения за софтуерни и комуникационни услуги от страни, които Русия определя като неприятелски. Правителството се опитва да наложи и въвеждането на държавно „супер приложение“, наречено Max, създадено по модела на китайската услуга WeChat. Според критиците му обаче то прави потребителите уязвими на наблюдение от руските служби за сигурност.