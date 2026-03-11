IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Москва е обект на мащабни прекъсвания на мобилния интернет

Говорителят на Кремъл заяви, че ограниченията в столицата ще останат толкова дълго, колкото е необходимо

19:05 | 11.03.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Снимка: Getty Images
Снимка: Getty Images

Руската столица е обект на мащабни прекъсвания на мобилния интернет, които властите обясняват с мерки за сигурност заради украински атаки.

Съобщенията за прекъсвания в Москва, град с над 13 млн. жители, са започнали в началото на миналата седмица и са се увеличили през следващите дни, според данни от услугата за проследяване на прекъсванията Sboy.rf, цитирани от Bloomberg.

Московчани сигнализират за нестабилна връзка или пълна загуба на услугата от най-големите мобилни оператори в страната и прекъсвания на Wi-Fi сигнала в метрото на града. Засега обаче властите не са обяснили напълно на какво се дължат прекъсванията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред държавните медии в сряда, че ограниченията върху мобилните комуникации в столицата ще останат толкова дълго, колкото е необходимо, „за да се гарантира безопасността на гражданите“ заради украински атаки.

Свързани статии

Регионалните власти все по-често прибягваха до временни прекъсвания на мобилния интернет през 2025 г. на фона на заплахи от украински дронове. В някои райони на страната достъпът до мобилни данни беше прекъсван в продължение на седмици. Но значителни смущения в Москва не са наблюдавани от май, когато столицата отблъсна масивна атака с дронове преди военния парад за Деня на победата, на който присъстваха световни лидери, включително китайският президент Си Дзинпин.

Мобилният трафик представлява около 50% до 70% от цялото използване на интернет в Русия, а бизнесът в столицата вече е понесъл загуби от 5 млрд. рубли (55 млн. долара) за пет дни, според в. „Комерсант“. Настоящите прекъсвания в Москва са засегнали особено куриерските услуги, приложенията за споделено пътуване, операторите за споделено ползване на автомобили и търговците на дребно, съобщава вестникът.

Въпреки това жителите на Москва съобщават, че по време на прекъсването достъпът до одобрени от правителството платформи от „белия списък“ за основни услуги все още е бил възможен, което може да показва, че властите тестват как системата ще работи по време на по-ащабни прекъсвания.

Системата на „белия списък“ не е уникална за Русия. Иран многократно е ограничавал международния достъп до интернет по време на периоди на вълнения, включително и в настоящата война с Израел и САЩ, като същевременно се запазват достъпни избрани вътрешни услуги като банкови и правителствени портали, чрез контролирана от държавата мрежа.

Миналата година президентът Владимир Путин нареди на властите да разработят ограничения за софтуерни и комуникационни услуги от страни, които Русия определя като неприятелски. Правителството се опитва да наложи и въвеждането на държавно „супер приложение“, наречено Max, създадено по модела на китайската услуга WeChat. Според критиците му обаче то прави потребителите уязвими на наблюдение от руските служби за сигурност.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:05 | 11.03.26 г.
войната в украйна икономиката на русия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Новини и анализи виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 0
гъбко
преди 36 минути
Вариант едно , царчето е надушило дворцови преврат !! Вариант две , след мадуро и хамейни , той е следващият ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още