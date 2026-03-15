Проектът на Tesla за гигантски завод за AI чипове ще бъде задействан след седем дни

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск заяви, че проектът Terafab на компанията за производство на чипове за изкуствен интелект ще бъде задействан след седем дни, предава Ройтерс.

Миналата година Мъск каза, че Tesla вероятно ще трябва да изгради „гигантски завод за чипове“, за да произвежда чипове за изкуствен интелект.

Tesla проектира AI чиповете си от пето поколение, които да захранват автономните ѝ амбиции, и Мъск представи на годишното заседание на компанията миналата година потенциални планове за производство.

Тогава той заяви, че производителят на електромобили може да работи с Intel и добави: „Знаете ли, може би ще направим нещо с Intel“.

„Не сме сключили споразумение, но вероятно си струва да проведем разговори с Intel“, посочи той.

Tesla не е отговорила на молба на Ройтерс за повече подробности около проекта.

Мъск е споменавал за AI чиповете от пето поколение и преди и повтори, че Tesla си партнира с тайванската компания TSMC и южнокорейската Samsung. Чиповете за изкуствен интелект захранват системите за автономно шофиране на Tesla, включително софтуера Full Self-Driving.

„Дори когато погледнем най-добрия сценарий за производство на чипове от нашите доставчици, това пак не е достатъчно“, каза Мъск миналата година на годишното събрание на Tesla.

„Затова смятам, че може би трябва да направим терафабрика на Tesla. Тя е като гигафабриките, но по-голяма. Не виждам друг начин да постигнем обема от чипове, към който се стремим. Затова смятам, че вероятно ще трябва да изградим гигантска фабрика за чипове. Това трябва да се направи“, изтъкна той.