Tesla остави в историята „автомобила на века“

Първият път, когато видях Tesla Model S, беше и първият път, когато срещнах Илон Мъск, пише в коментар за Bloomberg Хана Елиът.

Беше през 2011 г. и той беше докарал един от първите Model S в Манхатън, където се срещнахме, за да се повозим с електромобила. Не ми се стори като важна среща. В хода на работата си като автомобилен репортер се срещах с много хора, които продаваха нови коли, а по онова време Мъск беше просто основател на компания, която се сля с друга компания, превърнала се в PayPal. Може би само най-върлите технологични маниаци можеха по това време го разпознаят по име.

Седанът, който той докара, беше пълна противоположност на спортните автомобили с големи спойлери, с които бях свикнала да виждам, като Porsche 911 GT3. Напълно заоблен, за да осигури минимално въздушно противодействие, Model S беше едновременно прост и уникален.

Когато за първи път влязох вътре, ми се стори странно, че нямаше звук или вибрация, които да показват, че нещо се е включило, но колата се усещаше изненадващо бърза, докато се движехме по магистралата. Толкова бърза, каза Мъск, че може да засенчи Aston Martin. Той твърдеше, че колата ще промени света. Приех това с искрено любопитство и голяма резерва; никой, когото познавах по това време, не искаше лаптоп на колела.

Петнадесет години по-късно Tesla Inc. е продала стотици хиляди от онзи седан, който видях за първи път в Ню Йорк. До 2023 г. Model S помогна на Tesla да се превърне в единствения автомобилен производител, който попада в елитната група „Великолепната седморка“ – където влизат още Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta Platforms, Microsoft и Nvidia.

Нещата се промениха значително от онези бурни първи дни. Предимството му на основоположник отдавна е изчезнало, Model S е остарял сред широката гама от електрически превозни средства, предлагани сега в САЩ. Това са автомобили, които всеки друг автомобилен производител е разработил, за да настигне Tesla. Днес компанията е единственият член на „Великолепната седморка“, чиито приходи намаляват от 2023 г. насам, като Мъск казва, че Tesla сега ще наблегне на роботите, а не на леките коли, чиито продажби пострадаха поради скромната продуктова гама и загубата на федералните стимули в САЩ.

На 28 януари Мъск обяви, че Tesla ще спре производството на Model S (и на Model X).

Но това не омаловажава въздействието на революционното превозно средство. Успехът на Tesla Model S принуди всеки производител на автомобили с утвърдени традиции да се включи в надпреварата, създадена от Мъск - ​​да напълни света с електрически превозни средства. Това промени всичко останало - и ще продължи да движи процесите и тенденциите, които предстоят.

Първи сред конкурентите

Model S не беше първият автомобил, разработен от Tesla. (Това беше двувратият Roadster, построен върху шасито на Lotus, който се появи през 2008 г., чиито продажби не достигат дори 2500 бройки.) Но това беше първият автомобил, създаден от Tesla от нулата, и този, който катапултира компанията до най-ценния автомобилен производител в света към 2020 г.

Разгледах и други автомобили от този век, които да направили толкова голямо впечатление. През 2013 г. 918 Spyder на Porsche и LaFerrari на Ferrari, всеки от които е симфония от инженерство и дизайн, доказаха, че хибридната електрическа технология може да осигури превъзходни характеристики на шофиране, не само по-добра ефективност. Атлетичният хибрид i8 на BMW също се появи през същата година. Заедно с миниатюрния i3, той доказа, че един традиционен автомобилен производител може да облече електрическата мощност в гениални дизайни, които са подходящи за потребителите по целия свят. Но никой от тях не достигна производствените числа или статута на Model S.

Nissan Leaf може да се квалифицира като автомобил на века. Първият в света серийно произвеждан електрически автомобил, Leaf, дебютирал на пазара през 2010 г., изпреварва Model S с над 650 000 продадени бройки. Той беше страхотен заради своята достъпност, удобство и икономия. Но на Leaf му липсва културната и идеологическа тежест на Model S, флагманът на изцяло електрическа марка.

„Без Model S нямаше да сме там, където сме днес“, изтъква Стефани Валдес Стрийти, директор „Информация за индустрията“ в Cox Automotive Inc. „Продукцията, пробегът и дизайнът бяха това, което създаде осъзнаване за електрическите превозни средства, което беше нещо съвсем различно от това, което получихме с Leaf“, добавя тя.

Друг претендент: Porsche Cayenne. Той принадлежеше към първата вълна премиум SUV-ове, сега най-печелившият сегмент в индустрията. Cayenne генерира много приходи, които позволиха на Porsche да се опита да извърши историческо (но неуспешно) поглъщане на Volkswagen и доказа, че Porsche може да произвежда SUV-ове, без да губи основните си клиенти, фокусирани върху спортните автомобили.

Но влиянието на Cayenne се ограничаваше предимно до Porsche. Дори тогава, моделът не се превърна в основата на култовия статус на марката, както се случи с Model S: предпочитан от милиони потребители, които аплодираха главния изпълнителен директор. В Porsche тази роля се държи от 911.

Други предполагат, че автомобил от BYD може да се квалифицира като най-важен. В края на краищата, китайският автомобилен производител победи Tesla като най-голям производител на електрически превозни средства в света през 2025 г. Но е твърде рано да се даде короната на Seal или Qin L. Те не се продават в САЩ, най-големият автомобилен пазар в света по приходи. Въпреки че много анализатори казват, че е само въпрос на време BYD да навлезе на този пазар, САЩ все още възпират китайските компании чрез непреодолимо високи мита и забраняват софтуерни системи, разработени или контролирани от китайски фирми.