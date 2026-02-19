Намира ли се на кръстопът ЕС по отношение на автономните превозни средства?

Автономен автобус, проектиран и построен изцяло в Европейския съюз (ЕС), е широко търсен в Япония, Близкия изток и САЩ, но не и в Европа, пише Euronews.

MiCa, който може да побере осем пътници и работи до 20 часа дневно в режим на автономно шофиране при скорост до 25 км/ч, олицетворява истински парадокс: европейските иновации процъфтяват навсякъде другаде, освен в Европа.

Градският бус е оборудван с най-съвременните технологии, включително сензори LiDAR, камери и с подобрен софтуер, който позволява базирана на изкуствен интелект (AI) динамична реакция спрямо обекти, разпознаване на изпреварващи превозни средства и др.

„Когато превозното средство разбере какво има около него, тогава то е в състояние да види къде е пътят, къде се движат евентуалните обекти, къде е пешеходната пътека, къде е кръстовището“, обяснява Кристиян Вилиполд, продуктов мениджър в естонската компания AuVe Tech OÜ, разработила совалката.

По време на европейската премиера на автобуса през януари на разработчиците им е било позволено да проведат тестове на международното летище в Талин.

Мениджърите твърдят, че превозното средство би могло да помогне за транспортирането на персонал по поддръжката около хангарите за самолети по икономически и екологично ефективен начин. По време на тестовете автономните прототипи са изминали 2150 км и са превозили 215 пътници по пистите на летището.

Компанията е основана през 2018 г. в сътрудничество с Талинския технологичен университет.

Липса на финансиране и стратегия

Досега автономните ѝ превозни средства са били използвани в 17 страни, включително в Европа, Япония, САЩ, Израел, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ). И все пак, най-модерните проекти в момента не се намират на европейските пазари, а в Близкия изток и Азия, особено в Япония.

Мениджърите обвиняват първо липсата на държавно финансиране за автономни превозни средства и цялостната липса на стратегия в сектора в ЕС.

„В Япония например властите поставят много ясна цел къде трябва да работят автономните превозни средства: да речем 50-60 локации до 2027 г. Китай прави значителни инвестиции. В Европа сме малко по-консервативни“, коментира Йоханес Мосов, член на управителния съвет на Auve Tech.

В Япония вече има градове, където автономните автобуси са единственият обществен транспорт и правителството активно подкрепя този подход, добавя Мосов.

Разработчиците твърдят, че европейската технология за автономно управление е готова за разработване и представяне, но напоследък няма достатъчно инвестиции в сектора.

Снимка: Auva Tech

„Най-големият проблем в Европа е (липсата на) инвестиции в технологиите както от частния, така и от публичния сектор, особено когато го сравните със случващото се в САЩ или Китай“, изтъква Мосов.

Тук идва и „регулаторната ситуация“, твърдят разработчиците.

„На теория имаме един ЕС, но що се отнася до сектора на автономните превозни средства, на практика имаме двадесет и седем различни регламента“, обяснява Таави Ройвас, председател на надзорния съвет на компанията. „Някои регулатори са силно отворени към иновациите, други са много предпазливи. В някои страни строгите разпоредби дори не се отнасят до автономността, а до самите автомобили“, добавя Ройвас.

Без бързи промени ЕС рискува да изостане и да „подкопае“ сектор, който би могъл да засили иновациите и да създаде работни места, изтъкват предприемачите.

Те дават пример със собствената си компания. Превозните им средства са произведени в Естония, един от дигиталните центрове на Европа.

Липсват достатъчно шофьори в Европа

Мениджърите казват, че местното локализиране на производството помага за гарантиране на качеството, контрола на всички процеси и управлението на производствените рискове.

Разработчиците настояват, че проблемите са реални. Европа е изправена пред недостиг на шофьори, който автономните совалки биха могли да помогнат за решаването му – но само ако континентът действа бързо.

„Ние не просто демонстрираме модерни технологии. Това е практично нещо. В Европа скоро няма да имаме достатъчно шофьори“, предупреждава Ройвас, посочвайки данни, показващи, че автономните бусове вече са по-безопасни от повечето хора шофьори – реалност, която Япония, Близкия изток и САЩ са приели, докато Европа се колебае.

Без хармонизация на регулаторните разпоредби и увеличени инвестиции обаче, предимството на „Произведено в Европа“ може да се изпари. Настоящата фрагментация принуждава компаниите да харчат ресурси за навигиране в 27 различни регулаторни системи, вместо да усъвършенства самата технология.

„Основната част от инвестициите трябва да отиде в самата технология, а не в работата с регулаторните органи, за да се пусне превозното средство на пътя“, изтъква Мосов.

Залогът се простира отвъд една компания: регулаторната парализа и недостигът на финансиране биха могли да струват на ЕС работни места, производствен капацитет и конкурентно предимство в сектор, готов за експлозивен растеж.

Ройвас казва, че това е въпрос на европейски суверенитет.

„Може би Европа наистина би могла да приеме стратегическа автономия и да предпочете европейските решения. Като горд европеец, виждам, че не бива да закъсняваме с това“, посочва Ройвас.

Самият Европейски парламент признава че 2026 г. ще бъде „ключова година“ за Европа да разработи собствена технология за автономно шофиране, „преди да рискува да увеличи разликата със САЩ и Китай“.