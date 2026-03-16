JD.com стъпва в Европа с платформата Joybuy, конкурирайки се с Amazon

Китайският гигант в електронната търговия JD.com стартира в понеделник онлайн пазара си Joybuy във Великобритания, Германия, Франция, Нидерландия, Белгия и Люксембург, засилвайки експанзията си извън родния пазар и прицелвайки се в пазарния лидер Amazon, съобщава Ройтерс.

JD.com иска да интернационализира бизнеса си и миналата година договори закупуването на германския търговец на електроника Ceconomy, собственик на марките MediaMarkt и Saturn, за 2,2 млрд. евро.

Стартирането на платформата се случва в момент, в който китайските търговци на дребно и марки се разширяват в САЩ и Европа, търсейки нови двигатели за растеж, далеч от жестоката конкуренция и слабото потребителско търсене, с които се сблъскват у дома.

В уебсайта и приложението на Joybuy ще се продават продукти от областите технологии, уреди, козметика, стоки за дома и хранителни стоки.

Платформата ще включва и специализирани магазини на марки като L'Oreal, Braun, DeLonghi, BRITA и Bodum.

JD.com заяви, че цените ще бъдат „конкурентни“.

Бързата доставка е ключов аргумент за продажба

Бързата доставка до купувачите в големите градове ще бъде ключов аргумент за продажба, заяви Матю Нобс, управляващ директор на Joybuy UK. Поръчките, направени до 11 ч., ще пристигат в същия ден, а поръчките, направени преди 23 ч., ще пристигат на следващия ден.

Още от стартирането услугата за доставка в същия ден ще обхване над 15 млн. домакинства в Европа и Обединеното кралство. Доставката е безплатна за поръчки над 29 евро или 29 паунда. Joybuy атакува и Amazon Prime с абонамента си за неограничена безплатна доставка JoyPlus на начална цена от 3,99 евро или 3,99 паунда на месец.

Нобс отказва да посочи колко е инвестирала JD.com в проекта, който включва 60 склада и депа в цяла Европа, както и собствена услуга за доставка „последната миля“.

През 2024 г. JD.com проучи възможността за придобиване на британския търговец на електроуреди Currys, но в крайна сметка се отказа. Миналата година компанията проведе преговори за придобиване на Argos от веригата супермаркети Sainsbury’s, но и тези преговори се провалиха.