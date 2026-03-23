Зукърбърг дава на AI роля в управлението на Meta

Марк Зукърбърг иска всички във и извън компанията му в крайна сметка да разполагат със собствен личен агент, базиран на изкуствен интелект. Той започва от себе си, пише Wall Street Journal.

Главният изпълнителен директор на Meta Platforms разработва агент за изпълнителни директори, който да му помага в работата, посочва източник, запознат с проекта.

Агентът, който все още е в процес на разработка, понастоящем помага на Зукърбърг да получава информация по-бързо – например като му предоставя отговори, за които обикновено би трябвало да мине през няколко нива от хора, казва запознатият с проекта източник.

Проектът на Зукърбърг отразява стремежа в цялата компания с 78 хил. служители да се ускори темпът на работа, да се премахнат нива от организационната структура и да се променят ежедневните задачи на служителите, за да останат конкурентоспособни спрямо AI стартъпи с много по-малък персонал. Компанията разглежда внедряването на АІ като критично за бъдещия си успех и експериментира с начини да го интегрира в по-голяма степен в бизнеса си.

Зукърбърг, който напоследък прекарва повече време в програмиране, представи някои от усилията по време на разговора за финансовите резултати на компанията през януари.

„Инвестираме в инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да могат служителите в Meta да вършат повече работа. Повишаваме ролята на отделните сътрудници и изравняваме йерархията в екипите“, каза той. „Ако направим това, мисля, че ще свършим много повече работа и мисля, че ще бъде много по-забавно.“

Използването на AI инструменти за изкуствен интелект бързо се разпространява сред служителите на Meta – отчасти защото вече се взема предвид при оценката на тяхната работа.

Според запознати с въпроса, вътрешният форум на Meta е изпълнен с публикации на служители, които споделят нови примери за приложение на изкуствения интелект, които са открили, както и нови инструменти, които са създали с помощта на AI.

Някои вътрешни лица в компанията описват атмосферата като напомняща ранните дни на компанията, когато името ѝ все още беше Facebook, а неофициалното ѝ вътрешно мото беше „действай бързо и разбивай нещата“. (Зукърбърг заяви по време на показанията си по време на неотдавнашен съдебен процес, че компанията се е отклонила от това мото в полза на нещо по-скоро като „действай бързо със стабилна инфраструктура“).

Служителите са започнали да използват инструменти за лични агенти като My Claw, които имат достъп до техните чат логове и работни файлове и могат да говорят с колеги – или с личните агенти на колегите им – от тяхно име, казват източниците.

Друг AI инструмент, наречен Second Brain, който е нещо средно между чатбот и агент, също набира скорост вътрешно, добавят източници. Second Brain е създаден от служител на Meta на базата на Claude и може да индексира и търси документи за проекти, наред с други приложения. Във вътрешния пост, с който го обяви пред персонала, служителят казва, че той „е замислен да бъде като AI шеф на персонала“.

Според някои от източниците във вътрешния чат дори има група, в която личните асистенти на служителите общуват помежду си. (Отделно от това, по-рано този месец Meta придоби Moltbook – социалната мрежа за AI асистенти – и нае нейните основатели.)

Meta наскоро придоби и Manus, стартъп с централа в Сингапур, която създава лични агенти, способни да изпълняват задачи за потребителите, и използва инструмента вътрешно, споделят някои от източниците.

Meta наскоро създаде нова организация за приложен AI инженеринг, натоварена със задачата да използва AI за ускоряване на разработката на големите езикови модели на компанията.

Служители от цялата компания споделят, че са били насърчавани да посещават обучителни срещи по изкуствен интелект няколко пъти седмично и да участват често в AI хакатони, както и да създават свои собствени инструменти с изкуствен интелект, за да ускорят работата си.

Някои служители споделят, че бързите промени и интензивният фокус върху използването на изкуствен интелект са породили тревога за потенциални съкращения.

Meta съкрати част от персонала си за първи път през 2022 г., след като през годините на пандемията от Covid броят на служителите ѝ почти се удвои, достигайки връх от 87 314 души. По това време Meta се сблъска със срив на пазара на дигитална реклама и понижение на цената на акциите си, в резултат на което съкрати 11 хил. работни места. След последващи съкращения и отново наемания в крайна сметка според последната официална статистика броят на служителите в Meta достига 78 865 души.