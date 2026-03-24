Приходите на Xiaomi растат с най-бавния си темп от 2023 г. насам

Xiaomi Corp. отчете най-бавния растеж на тримесечните си приходи от 2023 г. насам, след като силните продажби на нейните електромобил не успяха да компенсират спада в търсенето на смартфони, съобщава Bloomberg.

Приходите на китайската компания са се увеличили със 7,3% до 116,9 млрд. юана (17 млрд. долара) през последното тримесечие на 2025 г., което е малко над оценката на анализатори за 116,3 млрд. юана.

Базираната в Пекин Xiaomi е доставила 145 115 автомобила през периода, което е над два пъти повече спрямо обемите, регистрирани преди година.

Електромобилите се превърнаха във основен двигател на растежа за Xiaomi, след като компанията навлезе на пренаселения китайски пазар на коли, използващи нов вид енергия, преди две години, за да диверсифицира дейността си отвъд смартфоните и другите потребителски джаджи. Това подразделение регистрира печалба от 1,1 млрд. юана, продължавайки възходящата си инерция след първата си печалба през предходното тримесечие.

Бизнесът със смартфони е засегнат от по-високите цени на чиповете за памет. Консултантската фирма IDC очаква свиване с 12,9% на световния пазар на смартфони тази година поради продължаващия недостиг на такива полупроводници. Xiaomi запази позицията си на трети по големина доставчик на смартфони през миналото тримесечие, но отбеляза спад от 11,5% в продабите, докато общият пазар нарасна с повече от 2%.

Милиардерът и съосновател на компанията Лей Джун си е поставил за цел Xiaomi да достави 550 000 автомобила през 2026 г., което е с 34% повече от продадените през 2025 г. 410 000 превозни средства. Компанията се опитва също така да разшири глобалното си присъствие, като се стреми да навлезе в Европа от 2027 г.

Пазарът на електрически превозни средства в Китай остава трудна арена за развитие. Миналата година автомобилните производители бяха въвлечени в интензивна ценова война, водена от фабричния свръхкапацитет и забавянето на икономиката.

Акциите на Xiaomi, листнати на борсата в Хонконг, са поевтинели с повече от 40% от пика си през 2025 г.

Производителите на автомобили сега са изправени пред допълнителен натиск, тъй като цените на чиповете и материалите за батерии растат, докато Пекин постепенно премахва субсидиите за покупки. Xiaomi пусна актуализирана версия на първия си модел, седана SU7, миналата седмица, като цената е с 2% по-висока от предишната версия.

Xiaomi също така се включва в надпреварата за разработване на AI агенти в стил OpenClaw, като въвежда модели и инструменти, за да се конкурира с местните гиганти Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd.