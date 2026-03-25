Европа е загубила 1,2 трлн. евро заради отлива на технологични компании

Европейски технологични компании на обща стойност от 1,2 трлн. евро са дебютирали на борси в чужбина или са се озовали в ръцете на чуждестранни купувачи през последното десетилетие, показва изследване.

То е проведено от шведската компания за частни капиталови инвестиции EQT AB в сътрудничество с консултантската компания McKinsey & Co. и отчита изкупувания на стойност около 700 млрд. евро от неевропейски фирми и първични публични предлагания на технологични компании между 2014 г. и 2025 г. Смята се, че към януари стойността на тези компании е нараснала до около 1,2 трлн. евро.

Проучването показва мащаба на проблема, който се превръща в гореща тема за европейските държавни ръководители и експерти по капиталовите пазари, тъй като местни шампиони като производителя на чипове Arm Holdings и Spotify Technologies се насочват към САЩ за по-дълбоки източници на капитал. Бягството има икономически последици за Европа от гледна точка на изгубени възможности за работни места, тъй като компаниите пренасочват вниманието си за постигане на растеж другаде, наред с други последици, които е по-трудно да се измерят количествено, например загуба на местно ноу-хау и бъдещи технологични основатели, казва Виктор Енглесон, партньор и ръководител на отдела за технологии в начален етап в EQT.

„Когато европейска компания се листне в САЩ, центърът на гравитацията се променя, често за постоянно. Решението за листване изглежда финансово, но в действителност е решение за това къде ще расте компанията ви“, отбелязва Енглесон.

В миналото EQT е продавала или листвала някои технологични активи в чужбина. Миналата година компанията продаде AI стартъпа Sana на Workday за 1,1 млрд. долара, а EQT проучва Ню Йорк като възможно място за листване на киберзастрахователната компания CFC, съобщи Bloomberg News.

„Това, което САЩ направиха, а Европа може би пропусна, беше че погледнаха на капиталовите пазари като на ключов начин за финансиране на компании“, коментира Бьорн Сиберн, главен изпълнителен директор на SIX Group, която управлява швейцарската фондова борса. „САЩ свършиха по-добра работа в това отношение от Европа и Европа трябва да навакса изоставането си“, допълва той.

За да се пребори с тенденцията, Европейският съюз набира фонд Scale Europe в размер на 5 млрд. евро, за да финансира местни компании за квантови изчисления, изкуствен интелект и други дълбоки технологии. EQT е сред малкото компании за управление на активи, избрани да управляват фонда, съобщиха запознати с въпроса източници пред Bloomberg по-рано този месец.

„За Европа остава от ключово значение да продължи да мобилизира допълнителен капитал за пазарите си, за да си осигури конкурентоспособност с американските компании“, казва Лаура Фрюхауф, консултант в отдела за глобални трансакции в правната кантора Freshfields. „Особено в отбраната, изкуствения интелект и дълбоките технологии в по-широк план определението европейски шампион може да се възприеме като конкурентно предимство спрямо международните играчи“, допълва тя.

Има признаци, че привлекателността на американските пазари отслабва. Компанията за разплащания SumUp проучва възможността за IPO на европейска борса, след като преди това обмисляше листване в САЩ, а брокерът в областта на криптовалутите Bitpanda избра Франкфурт за потенциален пазарен дебют, съобщи Bloomberg.

Европейските компании се нуждаят също от мащаб за достъп до бенчмаркови индекси и достатъчно голям бизнес в САЩ, за да привлекат местен интерес в Ню Йорк, или рискуват да се превърнат в акция, която инвеститорите подценяват.

„Ако погледнем представянето на много европейски компании, листнати в САЩ, пътуването им невинаги е страхотно. От гледна точка на представяне, от гледна точка на това, че са леко забравени в голям океан, ако не се представят добре“, казва Сиберн от SIX Group.