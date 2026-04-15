Михаил Петров: Дигиталният суверенитет е фундаментално право на избор

Дигиталният суверенитет е фундаментално право на избор, което гарантира, че бизнесът не е „заложник“ на своите доставчици. Този коментар направи Михаил Петров, изпълнителен директор на Schwarz Digits България, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Държавите, които не имплементират изкуствен интелект и не се грижат за своя дигитален суверенитет, просто ще останат извън играта. В новия технологичен свят разделението е просто: или си част от тези, които са „си свършили работата“, или с теб е „свършено“, коментира IT мениджърът.

Той прогнозира, че господарите на света няма да са тези с най-много ядрени бойни глави, а онези с най-мощния изкуствен интелект, който се захранва с данни и енергия, превърната в ток.

„Основният риск за Европа в момента се крие в зависимостта от т.нар. „хайперскейлъри“ – големите американски и азиатски облачни доставчици. Проблемът е не само икономически, но и регулаторен, тъй като американският US Cloud Act позволява на специалните служби на САЩ достъп до данни, съхранявани от американски компании, дори когато сървърите се намират на европейска почва. Това поставя под директна заплаха критичната информация на Европейския съюз в сектори като отбрана, здравеопазване и банково дело“, предупреди IT мениджърът.

По думите му европейският отговор е инвестиции за милиарди в Европа, която вече започва да изгражда своята „технологична крепост“. „Schwarz Group инвестира мащабно в локална инфраструктура, включително в изграждането на един от най-големите центрове за данни на континента в Любенау, на стойност 11 млрд. евро. Целта е данните на европейските граждани и институции да останат под собствена юрисдикция“, съобщи Михаил Петров.

Той подчерта, че ролята на България в технологичната трансформация претърпява еволюция и страната ни вече не се разглежда като аутсорсинг център с ниски разходи, а като източник на висококачествен инженерен талант на световно ниво. Той напомни, че плановете за развитие на Schwarz Digits в страната включват и амбициозния проект за изграждане на мащабен център за данни в сътрудничество с държавата, като за целта е подписан меморандум за инвестиция от 500 млн. евро.

„Въпреки стратегическото значение на подобен обект, към момента проектът е „на трупчета“ поради политическата нестабилност и предизборната ситуация в страната. Въпреки това българският екип продължава да разширява своята дейност, поемайки пряка отговорност за разработката на ключови продукти в облачната екосистема на групата“, заяви IT мениджърът.

