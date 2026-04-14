Калин Георгиев: Високите енергийни цени усложняват политиката на Фед

Поскъпването на енергията вече оказва пряко влияние върху инфлацията и това поставя Федералния резерв на САЩ в сложна ситуация. Този коментар направи Калин Георгиев, финансов анализатор в BenchMark Finance в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Последните данни за индекса на потребителските цени (CPI) в САЩ отчетоха ниво от 3,3% – най-високото от януари 2024 г., което изненада негативно инвеститорите“, посочи той.

Георгиев напомни, че очакванията бяха за понижения на лихвите през годината за две или три намаления, до преди началото на военния конфликт. „Този внезапен ръст на инфлацията, който видяхме в петък, накара голяма част от инвеститорите да преосмислят своите прогнози и пазарите вече калкулират възможност дори за нови увеличения“, обясни анализаторът.

Георгиев очаква, че ако инфлацията продължи да се ускорява, Фед може да бъде принуден да затегне паричната политика. Той обаче смята, че това би имало ограничен ефект върху основния проблем – нарушените доставки на петрол – и може да доведе до забавяне на икономиката.

„По-високите лихви традиционно оказват негативно влияние върху акциите, особено в технологичния сектор. Компаниите там разчитат силно на външно финансиране, което става по-скъпо при затягане на паричната политика“, добави анализаторът.

По думите му допълнителен натиск идва и от нарастващите енергийни разходи, особено за компаниите, инвестиращи в изкуствен интелект. „Разбира се, най-силно засегнати са компаниите от така наречената „Великолепна седморка“. Изграждането на центрове за данни изисква огромни количества енергия, както за функциониране, така и за охлаждане“, напомни Георгиев.

Той прогнозира, че по-високите енергийни разходи ще рефлектират по отношение на възвръщаемостта на тези компании от инвестициите в изкуствен интелект, което „на един по-късен етап може да има негативни сигнали към инвеститорите“.

Калин Георгиев отбеляза, че темата за потенциален балон в сектора на изкуствения интелект не е отшумяла. За пример той даде мненията на анализатори, които правят паралели с dot-com балона от началото на 2000 година. „Комбинацията от по-високи лихви, растящи енергийни разходи и поскъпващи суровини създава рискова среда за компаниите в сектора“, предупреди той.

Анализаторът подчерта, че в следващите месеци ключови ще бъдат корпоративните отчети – силни резултати биха успокоили пазарите, докато разочарованията могат да доведат до сериозни разпродажби.

Той обърна внимение на динамиката при традиционните активи убежища като златото и среброто. „Въпреки геополитическото напрежение, цените им отбелязват спад през последния месец. Обяснението за това е, че инвеститорите пренасочват капитали към енергийни активи, а същевременно и реализиране на печалби след силен ръст през последните години“, анализира поведението на „активите убежища“ Калин Георгиев.

Той добави, че от друга страна, инвеститорите са водени и от притеснения, свързани с лихвената политика на Фед, тъй като вероятността за повишение на лихвите е много голяма.

„По-високите лихви увеличават доходността на доларовите активи, което прави благородните метали по-малко привлекателни в краткосрочен план“, каза още Георгиев, но прогнозира, че в дългосрочен план възходящият тренд при златото остава в сила, особено ако инфлацията продължи да се ускорява.

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Целия разговор гледайте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости от предаването "В развитие" може да гледате тук.