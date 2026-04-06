Т. Галев: Страната ни е пощадена от големи международни дезинформационни кампании

За момента страната ни е пощадена от големи международни дезинформационни кампании – за разлика от Унгария, където вече няколко групи изследователи забелязват засилване на тази тенденция. Това каза Тодор Галев, директор по научната дейност в Центъра по изследване на демокрацията, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него конфликтът между официалните съобщения и използването на социалните мрежи за гледни точки, които обслужват определени политически цели, е основно предизвикателство при отразяване на военните конфликти. По думите му, друг казус е външната намеса и координираните атаки и кампании от страна на външни правителства към теми с геополитически привкус.

„Засега в краткосрочен план всички глобални изследвания показват, че хората стават все по-податливи на дезинформация и смятат, че са облъчени от такава, която те не са успели да разпознаят“, обясни Галев.

Той посочи, че в България над половината от населението вярва и споделя различни дезинформационни послания, които могат да се отнасят до политика, здравеопазване или нещо друго. Галев смята, че засега в краткосрочен план дезинформацията печели. Той добави, че това се наблюдава особено при определени сегменти от населението – при по-възрастните, докато по-младите поколения се обучават на грамотност и критическо мислене. „Голяма част от Европа обаче остава податлива на тези вмешателства“, коментира експертът.

Галев отбелязва, че сега противниците на демократичния ред използват AI много по-ефективно и влагат средства в него. „В България също се наблюдава сходна тенденция. Кампанията в социалните мрежи е завладяна от генерирано от изкуствен интелект съдържание. Употребата на инструменти за проверка на това съдържание е изключително слабо“, е мнението на експерта. Той оценява мерките, които правителствата в Европейския съюз предприеха, като недостатъчни, след като всичко това генерира приходи за платформите, а те си „правят оглушки“.

Галев подчерта, че „тролфабриките“ в стария им вид вече не съществуват. „В момента работят AI агенти – софтуерни програми, с които един човек може да създаде дори десетки хиляди агенти, на които е зададено предварително какво трябва да правят. Например, те могат да бъдат програмирани да следят съдържанието в националните мрежи и да генерират и публикуват определен тип съдържание“, обясни изследователят.

Превърна ли се войната на САЩ с Иран във война за умовете на хората, а не за завладяване на територии чрез военна сила? Какво ни носи онлайн общуването? Как да разпознаем в сензационните новини ненадеждните източници на информация? Става ли светът по-податлив на дезинформация?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.