Китай блокира придобиването на Manus от Meta Platforms за 2 млрд. долара

Китай реши да блокира придобиването на стартъпа за агентен изкуствен интелект Manus от Meta Platforms на стойност 2 милиарда долара, предприемайки изненадващ ход за отмяна на спорната сделка, която беше подложена на остра критика заради изтичането на технологии към САЩ, съобщава Bloomberg.

Националната комисия за развитие и реформи разпореди отмяната на сделката в кратко изявление в понеделник. Решението е взето в съответствие със законите и регламентите, заяви влиятелният държавен планиращ орган в съобщение от едно изречение, без да дава подробности. Представителите на Meta не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Решението вероятно ще изпрати смразяващ сигнал към разцъфващия сектор на изкуствения интелект в Китай и се случва само няколко седмици преди високопрофилната среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Пекин затегна контрола върху ключови компании в индустрията вследствие на сделката, която вече е в голяма степен финализирана. Първоначално приветствана като модел за стартъпи с глобални амбиции, оттогава насам критиците изразяват съжаление за загубата на ценна технология в полза на геополитически съперник.

Оттогава агенциите в Пекин предприеха мерки, за да предотвратят повторение на маневрата с Manus, която беше финализирана с необичайна бързина. Придобиването предизвика разследване от страна на Пекин за незаконни чуждестранни инвестиции и износ на технологии малко след обявяването му през декември.

Това решение може да се окаже пречка за Meta в усилията ѝ да се конкурира в областта на AI с Microsoft, Google (част от Alphabet), OpenAI и Anthropic. Очакваше се Manus да помогне на Meta, която досега се опитваше да навакса изоставането си, за да излезе начело в динамичната сфера на AI агентите.

Все пак не е ясно как Meta ще излезе от сделката. Служителите на Manus са се присъединили към Meta, капиталът е прехвърлен, а ръководството на стартъпа вече е част от бързо разрастващия се екип по изкуствен интелект на американската компания. Служителите на Manus вече са се преместили в офисите на Meta в Сингапур, а излизащите инвеститори, включително Tencent Holdings, ZhenFund и Hongshan, са получили постъпленията си, споделят запознати с въпроса източници, говорили при условие за анонимност.

Агенции, включително Националната комисия за развитие и реформи, са казали на ключови компании за изкуствен интелект, включително Moonshot AI и Stepfun, през последните седмици, че трябва да отхвърлят капитал от САЩ в кръговете на финансиране, освен ако не е изрично одобрен, съобщи Bloomberg News миналата седмица. Регулаторите са взели решение за подобни ограничения и за ByteDance – собственикът на TikTok и най-високо оцененият стартъп в страната.